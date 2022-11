Alla guida della Hyundai i20 il pilota vicentino assieme a Gabriele Falzone chiude la gara di casa in settima posizione assoluta – Luci e ombre nel Città di Bassano per Manuel Sossella

Con la disputa del 39° Rally Città di Bassano

è andata in archivio anche la quarta gara stagionale per Manuel Sossella che, al rally casalingo valevole per l’IRCup si è presentato al via, assieme a Gabriele Falzone, nuovamente alla guida della Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor e griffata Rally Team New Turbomark.

Al termine delle sette impegnative prove speciali il duo ha chiuso in settima posizione assoluta una gara che presentava un parterre di altissimo livello come confermato dalle prime quattro posizioni appannaggio di piloti la cui fama e carriera dicono molto.

“Il miglioramento auspicato c’è stato, ma non basta – racconta Manuele Sossella – ci manca ancora quel feeling necessario a sfruttare tutto il potenziale della vettura e posso affermare che per riuscirci sarebbero necessarie molte ore di test, cosa che in questa stagione non è stata possibile.

Detto questo, pensavo di poter riuscire a centrare la sesta posizione valutando la caratura degli avversari ma anche la sostanziale differenza nel numero di gare, e di test, disputati dalla concorrenza. Sono comunque contento di come è andata perché analizzando l’esito generale, i miglioramenti ci sono stati anche se ancora non bastano per stare al livello dei primi.

Va anche detto che una ventina di secondi l’abbiamo lasciata sia sulla “Valstagna” dopo un testacoda che ci ha spinto indietro di diverse posizioni, e un’altra manciata sull’ultima “Cavalletto” per via delle bandiere gialle esposte a causa dell’incidente di chi ci precedeva.

Ringrazio una volta di più Beppe Zagami della scuderia Rally Team New Turbomark e la Friùlmotor per l’eccellente mezzo, oltre ovviamente ai miei sostenitori”.

Vicenza, 2 novembre 2022

Immagini realizzate da Amicorally.