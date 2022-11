11 novembre – 11 dicembre 2022 – VIE DELLA SETA Di Luca Ivanovich a cura di Maria Lucia Ferraguti

Inaugurazione venerdì 11 novembre 2022 ore 18:30 presso L’IDEA di Amatori Maria Luisa

La mostra si terrà presso L’IDEA di Amatori Maria Luisa (Piazza dei Signori, 56 – Vicenza) – dal martedì al sabato 9.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 – lunedì chiuso

Testo critico:

Le linee verticali e oblique nei dipinti di Luca Ivanovich assicurano all’opera movimento e dinamismo. Linee monocromatiche e linee dal variegato sistema di segni, di punti, di tocchi di colore accentuano la vitalità dell’immagine e tutte, sollecitate dalla vicinanza, coinvolgendo l’intero spazio risaltano sullo sfondo, fino a rendere una visione accelerata. I bordi dell’opera, profilando la corsa, trattengono l’emozione dell’espansione.

Ivanovich si richiama alla loro tensione simile a degli esiti liberatori dall’esperienza vissuta in precedenza nel dripping, e a questa colorata organizzazione pittorica affida i titoli delle opere raccolte nella serie di Tappeti d’Oriente, Canneto, Geometrici, unite a intense Battaglie, dipinte sul richiamo dei combattimenti medioevali.

Il colore, pulsante, accentua l’energia e il senso del vigore dello slancio.

In alcune opere, l’intento di espansione si traduce in un’organizzazione di linee verticali e orizzontali, più distese e più vicine all’idea di superfici pittoriche dedicate da Ivanovich, per sensibilità ed empatia, al vivace tessuto urbano delle Città.

Maria Lucia Ferraguti

Organizzazione a cura di Qu.Bi Media e VenetArt

Dettagli mostra e orari di apertura:

L’inaugurazione si terrà nella sala del piano superiore.

L’accesso è gratuito e libero fino a esaurimento della capienza del locale.

Per maggiori informazioni:

lidea@amatori.it – www.amatori.it

info@qubimedia.it – qubigallery@gmail.com

associazionevenetart@gmail.com – www.venetart.it