La grande tradizione della serenissima nella chiesa di Vivaldi a Vicenza – Linwei Guo al tempio di Santa Corona

Vicenza, 6 novembre 2022 – ore 18,00 – TEMPIO DI SANTA CORONA – VICENZA

Il penultimo evento del XXVI Festival Spazio & Musica, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, è interamente dedicato al genio di Antonio Vivaldi, nella chiesa dove lui stesso suonò nel 1713.

Sarà infatti il tempio di Santa Corona

ad ospitare il concerto di domenica 6 novembre alle 18.00 con Linwei Guo, il mezzosoprano che si è aggiudicata il Premio speciale al XVI concorso internazionale di canto barocco Premio Fatima Terzo 2022.

Il concorso, frutto della collaborazione del festival con Grandezze & Meraviglie e Intesa Sanpaolo, quest’anno ha voluto valorizzare il repertorio del barocco veneto attraverso la creazione di un’apposita menzione per la migliore interpretazione di autori della Serenissima.

La cantante cinese – già ospite di prestigiose rassegne tra i quali Festival Musica di Assisi, il Music Festival di Lerici e il Festival Opera di Benevento – affronterà due perle del repertorio vivaldiano: lo Stabat Mater per contralto e la cantata Cessate, omai cessate.

Assieme a Linwei Guo ci sarà l’ensemble I Musicali Affetti, diretto da Fabio Missaggia, ad intessere un espressivo contrappunto con la voce ma anche “far cantare” gli strumenti nella Sonata op. I n° 7 per due violini e b.c. e il Concerto in sol minore per archi e b.c. RV 157.

Il tutto ai piedi della splendida rappresentazione del Battesimo di Cristo, opera di Giovanni Bellini da poco restaurata, in una felice congiunzione di musica e pittura offerta al pubblico di Spazio & Musica.

Info e biglietti su www.spazioemusica.it

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni@spazioemusica.it

PROGRAMMA

Vivaldi (1678-1741)

Sonata op. I n° 7 per due violini e b.c.

Stabat Mater per contralto, 2 violini, viola e b.c. RV621

Concerto RV 157 in sol minore per archi e b.c.

Cessate, omai cessate Cantata ad Alto solo con Istromenti RV 684

Linwei Guo – mezzosoprano

Premio speciale al XVI concorso internazionale di canto barocco Premio Fatima Terzo 2022

I MUSICALI AFFETTI

Fabio Missaggia violino e direzione

Matteo Zanatto violino

Monica Pelliciari viola

Carlo Zanardi violoncello

Lorenzo Feder cembalo