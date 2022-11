Le Nazionali che hanno vinto i mondiali

Il Brasile comanda con 5 titoli. In fondo troviamo Inghilterra e Spagna a quota 1

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/03/27/07/13/brazil-4084418_960_720.png photo by Pixabay

L’attesa è finita: Qatar 2022 sta per iniziare, con la partita inaugurale del 20 novembre che vedrà di fronte Qatar e Ecuador. Una sfida piuttosto inusuale, come il fatto che l’Italia dei campioni alla Rossi e alla Baggio non parteciperà a questa bellissima manifestazione, che il 18 dicembre avrà il suo vincitore. Così tra poco meno di un mese sarà già tempo di aggiornare l’albo d’oro delle Nazionali che possono vantare di essere salite sul tetto del mondo. Per ora al primo posto in solitaria c’è il Brasile con 5 titoli conquistati nel 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

E non è certo un caso che si trovi in vetta a questa speciale classifica, perché la squadra verdeoro è sempre stata la più forte grazie alla presenza di calciatori di pura classe. Certo, oggi questa da sola non può bastare, perché senza difendere non si va da nessuna parte. E il Brasile questo lo sa, e si presenterà a Qatar 2022 un po’ più “abbottonato” rispetto al solito, grazie agli “juventini” Danilo, Alex Sandro e Bremer. Al secondo posto ecco l’Italia con 4 mondiali vinti, l’ultimo dei quali nel 2006. 16 anni fa per una notte la Nazionale unì un paese intero, rimasto affascinato dalle prodezze di Cannavaro, che vinse il Pallone d’Oro, e dei suoi compagni. A 4 troviamo anche la Germania, che nel 1954, 1974, 1990 e 2014 trionfò nonostante non fosse la favorita. Ma il calcio in fondo è bello proprio perché tutto può cambiare anche dopo poche partite disputate.

Le inseguitrici Argentina, Francia e Uruguay

Stando all’albo d’oro dei Mondiali al terzo posto troviamo l’Argentina con 2 titoli vinti. Nel 1978 e nel 1986 l’Albiceleste è infatti salita sul tetto del mondo con grande merito, e ci riproverà ora in Qatar. Grazie alla squadra di cui dispone riuscire nell’impresa non sarà certo impossibile; al di là dell’attacco stratosferico comprensivo di Messi e Lautaro, ci sono calciatori ottimi anche nei reparti di centrocampo e difesa. Tra questi non si può non menzionare Paredes, che sulla mediana è l’unico che può “dirigere il traffico”.

A livello di rosa non se la cava male nemmeno la Francia, che nella sua storia ha ottenuto 2 mondiali, l’ultimo a Russia 2018. Inutile dire che proverà a bissare tale successo, e potrebbe anche riuscirci puntando tutto sul talento di Mbappé. il punto di riferimento del PSG quando accelera è imprendibile per qualsiasi retroguardia. A far compagnia ad Argentina e Francia c’è l’Uruguay. C’è da dire che difficilmente la formazione allenata da Diego Alonso potrà aggiornare il suo palmarès, perché l’Uruguay che sapeva stupire era quello degli anni ’30 e ’50, quando il calcio era molto diverso rispetto a oggi.

Fanalini di coda Inghilterra e Spagna

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/06/10/18/50/flag-6326773_960_720.jpg photo by Pixabay

In fondo a questa speciale classifica ci sono Inghilterra e Spagna con 1 mondiale vinto a testa. I Tre Leoni riuscirono nell’impresa nel 1966, mentre le Furie Rosse nel 2010. Un buon risultato il loro, che però denota come nel loro DNA non ci sia una predisposizione innata per stupire in questo tipo di manifestazione. Riusciranno a ripetersi? Tempo un mese e lo scopriremo.