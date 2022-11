Il Comune cerca 9 funzionari: 6 istruttori tecnici e 3 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato – Lavoro

Domande entro l’8 dicembre

Il Comune ha bandito due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di nove posti a tempo pieno ed indeterminato. Si tratta di sei istruttori tecnici, categoria giuridica C, e tre istruttori direttivi amministrativi, categoria giuridica D.

Per quanto riguarda i posti di istruttore tecnico, in particolare, due unità sono destinate al Comune di Vicenza, due alla Provincia di Vicenza, una al Comune di Grumolo delle Abbadesse e una al Comune di Marano Vicentino.

Le domande di partecipazione vanno presentate online entro l’8 dicembre.

Il bando e tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza (sezione Pubblicazioni online, concorsi pubblici) alla pagina https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php#a-attivi.

Vicenza, 9 novembre 2022