L’Alberghiero celebra il tartufo nero De.Co.: pranzo da 100 e lode a Conco

L’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago ha organizzato domenica a Conco un pranzo a base di tartufo nero di Lusiana Conco per celebrare il titolo di De.Co.. Titolo recentemente acquisito dal prodotto nostrano: 100 commensali in piazza per un menù da ristorante stellato preparato dai nostri ragazzi. Il formaggio tartufato fatto dagli studenti dell’Agrario.

Stavolta lasciamo alle foto il compito principale ovvero quello di dare un’idea, a coloro che non hanno avuto la fortuna di partecipare, del livello culinario del pranzo che si è tenuto domenica 13 novembre in piazza a Conco

In cucina, si sa, anche l’occhio vuole la sua parte e le immagini che immortalano il pranzo dedicato al tartufo nero di Lusiana Conco, fresco di dicitura De.Co., parlano da sole. Ancora una volta una squadra di studenti e docenti dell’Alberghiero di Asiago ha fatto colpo ottenendo un successo straordinario e ricevendo i complimenti più che mai sentiti dei 100 presenti che hanno potuto degustare le prelibatezze tutte a base di tartufo.

Nato dall’iniziativa del Prof. Mariano Meneghini,

instancabile organizzatore di eventi culinari che contribuiscono alla crescita professionale e umana dei nostri studenti. Il pranzo è stato organizzato dall’IIS Mario Rigoni Stern in collaborazione con la Pro Conco e con il patrocinio del Comune di Lusiana-Conco.

All’evento che si è tenuto domenica hanno partecipato ben 100 persone provenienti dal circondario ma anche da altre parti della nostra regione. A testimonianza di un’attenzione altissima verso uno dei prodotti più pregiati e prelibati provenienti dal nostro territorio.

Recentemente infatti il consiglio comunale di Lusiana Conco, su segnalazione dello stesso Prof. Meneghini, ha deliberato di attribuire al tartufo nero estivo “Scorzone” al tartufo nero invernale, al tartufo uncinato e al tartufo ordinario, che crescono spontaneamente nel territorio comunale, la dicitura De.Co.

Ovvero la cosiddetta denominazione comunale di origine, una certificazione del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale.

Ed è proprio per celebrare questo importante riconoscimento che gli studenti dell’Alberghiero guidati dal Prof. Meneghini hanno preparato un menù tutto a base di tartufo. Un menù da fare invidia a un ristorante stellato come si può intuire (ma purtroppo non gustare) dalle meravigliose immagini delle varie portate che sembrano delle vere e proprie opere d’arte con il prelibato prodotto nostrano a farla sempre da padrone.

Dulcis in fundo non va dimenticato che uno dei piatti di giornata che ha avuto il maggior successo è stato il formaggio tartufato. Un prodotto che nasce da una sinergia che solo una scuola come l’IIS di Asiago poteva realizzare. Il formaggio, infatti, è stato preparato nel mini-caseificio da alcuni ragazzi dell’Istituto Agrario sotto la guida del casaro Enrico Rigoni e del Prof. Calogero Cinquemani.

Questi gli studenti che hanno dato il loro contributo alla riuscita di una giornata memorabile per loro e per i 100 partecipanti al pranzo:

Per il servizio di sala:

Bau Kevin, Finozzi Eva, Marchiori Agata, Rinaldo Melissa, Mary Grace della 3^S, Valentina Montemaggiore della 5^S, Scardillo Francesca, Ingrid Cadorin e Fracaro Matteo della 2^F.

Per il servizio di cucina nella giornata del 12 novembre:

Bagnara Federico, Pupa Enes e Mosè Pesavento della 3^F, Tumolero Giada, Maglia Giulia, Dalla Via Luca, Martina Sangalli, Lambiase Andrea, Lunardi Marco e Tisocco Filippo della 4^G.

Per il servizio di cucina nella giornata del 13 novembre:

Paiusco Beatrice e Pasin Rebecca della 3^F, Tumolero Giada, Cattelan Nicolas, Dalla Via Luca, Lambiase Andrea, Lunardi Marco, Maglia Giulia della 4^G, Cera Jacopo della 3^L.

Docenti partecipanti:

Prof. Meneghini Mariano (cucina), Prof. Lunardi Andrea (dolce) e Prof.ssa Aniello Nunziata (sala).

Assistenti e collaboratori:

Salvatore Mancuso, Alice Cefalù, Luisa Rigoni, Diana Cappellari e Giuseppe Del Vecchio (venerdì e domenica)