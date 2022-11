Kranebet è l’autentico Gin Liqueur prodotto dalla distilleria Rossi D’Asiago dal 1924 secondo l’antica ricetta del fondatore Giovan Battista Rossi. – Kranebet Botanic Gin Liqueur debutta a Londra al Silverleaf

Un liquore naturale ottenuto dall’accurata distillazione a bagnomaria delle bacche di ginepro e di altre botaniche selezionate come assenzio, genziana, quassia e altre erbe e radici alpine che conferiscono a questo prodotto un gusto aromatico e persistente con note predominanti di ginepro.

Una nuova conquista

per la storica Distilleria Rossi d’Asiago dagli anni 90’ guidata dalla famiglia Dal Toso, distillatori vicentini per tradizione.

Si è svolto a fine estate a Londra il Kranebet Launch Party per la presentazione ufficiale del Kranebet al mercato inglese: un aperitivo esclusivo alla scoperta del Kranebet presso il Silverleaf, elegantissimo cocktail bar londinese, a cui hanno partecipato centinaia di invitati da tutto il mondo tra giornalisti, influencer, barman, brand ambassador, importatori, fotografi e videomaker.

Ai presenti la possibilità di vivere un vero e proprio percorso multisensoriale grazie alla possibilità di poter toccare con mano le botaniche e le spezie che arricchiscono il liquore stesso.

ERIC LORINCZ: UNA PARTNERSHIP ECCEZIONALE

La Rossi d’Asiago da un paio di anni vanta una partnership di spicco: in diverse occasioni ha avuto il piacere di collaborare con Erik Lorincz, bartender di fame mondiale, nonchè fondatore e barmanager del locale Kwant a Londra, che nel 2020 ha raggiunto la 6° posizione della classifica The World’s 50 Best Bars .

In occasione del Kranebet Launch Party a Londra, Erik ha intrattenuto gli ospiti con delle masterclass private volte a promuovere i punti di forza e l’utilizzo del Kranebet nella mixology, soprattutto nell’aperitivo KranebeTonic.

KranebeTonic

Ad accompagnare l’evento di lancio a Londra non poteva di sicuro mancare il KranebeTonic, l’aperitivo botanico che combina Kranebet e acqua tonica, in un cocktail piacevole, aromatico e rinfrescante.

Un nuovo modo di vivere l’aperitivo italiano che conferisce a questo storico liquore una svolta contemporanea.

KranebeTonic, la ricetta:

1 parte di Kranebet

3 parti di Acqua Tonica

Ghiaccio

3 Bacche di Ginepro

Scorza di limone