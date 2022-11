Si vedono i frutti del lavoro in palestra – Volley A2 femminile girone B, Julia Kavalenka (Anthea Vicenza Volley)

L’opposta portoghese – protagonista con 21 punti – commenta la brillante vittoria contro Talmassons (3-1) e guarda alla trasferta romagnola di San Giovanni in Marignano in arrivo

Domenica scorsa con i suoi 21 punti

ha contribuito alla prestigiosa vittoria di squadra in A2 femminile. Nel brillante successo all’esordio casalingo a scapito della Cda Talmassons, in casa Anthea Vicenza spicca la prestazione dell’opposta portoghese Julia Kavalenka, al suo primo anno in biancorosso e punto di riferimento importante soprattutto in fase offensiva della squadra di coach Ivan Iosi, che ha brillato come collettivo superando 3-1 le quotate friulane.

Non potevate sognare un esordio casalingo migliore: a suo avviso cos’ha premiato l’Anthea Vicenza Volley con la conquista dei tre punti contro Talmassons?

“Siamo state molto intense in difesa, brave nella ricostruzione e nelle coperture e abbiamo ridotto al massimo gli errori. Siamo riuscite a mettere sotto pressione Talmassons e abbiamo spinto nei momenti che contavano nell’arco del match”.

Al di là del bottino pieno – importante e prestigioso – qual è il lato più positivo di questa vittoria?

“Aver vinto dopo una gara persa (il derby a San Bonifacio contro Montecchio, ndc) dove abbiamo fatto fatica nell’esprimere la nostra pallavolo; principalmente, anche aver vinto davanti ai nostri tifosi presenti al palazzetto dello sport di Vicenza”.

Come si sta trovando a Vicenza e negli ingranaggi di squadra?

“Ottimamente. Mi trovo bene, mi piace il modo in cui lavoriamo in palestra, con tanti allenamenti e molta intensità; fa piacere vedere che grazie a questo sforzo collettivo i risultati stiano arrivando”.

Domenica altra sfida difficile, sul campo romagnolo dell’Omig-Mt San Giovanni in Marignano: come arrivate a questo appuntamento?

“Con una grande voglia di vincere. Sarà importante spingere in battuta per cercare di mettere in difficoltà il nostro avversario. Sarà una bella lotta, ci aspetta un match difficile, ma l’importante sarà uscire dal campo a testa alta dopo aver dato tutto”.

Vicenza, 3 novembre 2022 –

Nella foto di Antonio Trogu, Julia Kavalenka, opposta dell’Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it