Al via il progetto “Girl & Science”

L’ITS Academy Meccatronico Veneto è inserito all’interno del Sistema ITS nazionale e nello specifico nell’Area 4 – IT’S ITALY – dedicata alle Tecnologie per il Made in Italy e nell’Area 6- IT’S IT – dedicata alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. É una Scuola Speciale di Tecnologia, si configura come un “piccolo politecnico” specializzato appunto in area meccatronica, ICT e Digital con una offerta formativa differenziata rispetto a quella universitaria. Essa è infatti caratterizzata da un’alta percentuale (almeno il 50%) di formazione in azienda secondo specifici progetti concordati e dall’attività didattica fortemente improntata a lavori di progetto, simulazioni di casi, laboratorio, al fine di formare un Tecnico Superiore che risponde a standard nazionali e regionali alla cui definizione contribuiscono in maniera fondamentale ed indispensabile le aziende.

IL TECNICO SUPERIORE IN AREA MECCATRONICA

La Meccatronica è il ramo dell’ingegneria che studia le interazioni tra la meccanica, l’elettronica e l’informatica industriale, al fine di progettare, realizzare e controllare sistemi di produzione automatizzata; nasce principalmente dalla necessità di studiare i sistemi di controllo del movimento e la loro integrazione con gli azionamenti degli organi meccanici. I principali campi di applicazione sono: la robotica, l’automazione industriale, i sistemi meccanici automatici degli autoveicoli, i sistemi legati alla produzione aerospaziale e biomedicale.

L’esperto che opera in questo settore si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo automatico, utilizzando come strumenti di lavoro sia apparecchiature elettroniche programmabili quali microcontrollori e PLC, sia software di sviluppo, per il comando e il controllo di un sistema automatizzato e la verifica del suo funzionamento.

IL TECNICO SUPERIORE IN AREA ICT E DIGITAL

Anche in area meccatronica è oggi prioritario saper governare il flusso e l’analisi dei dati generati dai moderni impianti di produzione industriale. Al pari sarà fondamentale la protezione degli stessi da attacchi cyber. Per questo alle figure tradizionali in area meccatronica nel tempo si sono affiancate quelle in area ICT e Digital.