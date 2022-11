Rinnovato il Consiglio dei commercianti: “Il nostro primo obiettivo è dialogare con l’Amministrazione Comunale per rilanciare il settore” – Irico Nicoletti è il nuovo presidente della delegazione Confcommercio di Montebello Vicentino. Il neopresidente guida un’attività storica del paese, la “Nicoletti Service – Bottega del Caffè”, fondata dal padre nel 1960.

Con lui, i commercianti di Montebello Vicentino

potranno contare su un rinnovato Consiglio che comprende i vicepresidenti Francesco Bertola (del Ristorante La Marescialla) e Elena Lunardi (della ditta Myriad).

In consiglio siedono anche Marta Tregnago (della D.G.S) e Diego Zamichele (della Zamichele Bruno &C).

“Il nuovo Consiglio rappresenta le diverse categorie che compongono il variegato mondo del commercio di Montebello Vicentino e ringrazio dunque i colleghi che ci hanno dato fiducia e ai quali assicuro il massimo impegno per portare avanti le istanze delle nostre imprese sul territorio – afferma il presidente Nicoletti -.

Il momento è difficile perché siamo stretti tra i rincari energetici che pesano sui nostri bilanci e il cambiamento di abitudini dei consumatori, che ci vedono competere anche sul fronte dell’on line. In questo senso il nostro primo obiettivo – prosegue il nuovo presidente della locale Delegazione Confcommercio – è di dialogare con l’Amministrazione Comunale per rilanciare il settore, per trovare cioè delle soluzioni che sostengano le nostre imprese e mantengano in paese una buona rete di negozi e pubblici esercizi”.

Gli interventi sul fronte degli sconti sulla tassa rifiuti e le agevolazioni sui plateatici sono stati molto apprezzati dagli operatori, “ora si tratta di individuare, assieme all’Amministrazione, altre azioni che valorizzino il commercio di vicinato e che alleggeriscano anche gli oneri per tenere aperta un’impresa – continua Nicoletti -. Inoltre riteniamo importante che Montebello Vicentino, in rete con altri Comuni vicini, possa avviare un progetto di Distretto del Commercio, considerato che la Regione Veneto sta investendo molte risorse in questo campo”.

Nel frattempo il periodo delle Feste si avvicina sempre più:

“Con il Comune abbiamo condiviso l’esigenza di rendere accoglienti il più possibile vie e piazze e i commercianti faranno la loro parte – conclude –.

L’invito che facciamo ai nostri concittadini è di scegliere le attività del paese per i loro acquisti anche in questo periodo, contribuendo così a mantenere viva la rete commerciale di Montebello Vicentino, che garantisce un insostituibile servizio, oltre che essere un essenziale presidio di socialità”.

23 novembre 2022

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)