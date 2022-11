Iniziative natalizie Distretto maranese del Commercio urbano

Il Distretto del Commercio urbano di Marano Vicentino si fa conoscere con le festività natalizie.

Un pacco natalizio con fiocco color oro il simbolo che unisce le attività produttive. Domenica 4 dicembre “Natale di luce” e “Babbo Natale corri e cammina”

Il Distretto del Commercio urbano di Marano Vicentino si fa conoscere in occasione delle festività natalizie.

Un pacco natalizio con fiocco color oro,

fornito gratuitamente dal Comune ed esposto nelle vetrine, è il fil rouge che collegherà idealmente le attività produttive maranesi, creando una rete di servizi diffusa e capace di promuovere l’acquisto consapevole e locale da parte dei cittadini.

Il Distretto maranese del Commercio urbano è stato riconosciuto dalla Regione Veneto lo scorso settembre: “Si tratta di un importante strumento di politica attiva a sostegno del settore commercio e delle attività produttive nell’ambito del nostro territorio comunale”, commenta l’assessore Alessandro Peron. Con gli aderenti al progetto si è quindi iniziato a lavorare, non solo per la redazione di un logo e di una denominazione che rappresenti al meglio l’identità del Distretto, ma anche per programmare una serie di eventi che si svolgeranno durante il periodo natalizio.

Si inizia domenica 4 dicembre 2022

con il tradizionale mercatino di Natale in piazza Silva dalle 9.00, “Natale di luce”, e la manifestazione “Babbo Natale corri e cammina”, con partenza alle 9.30, che toccherà i presepi allestiti in diversi luoghi del paese.

Il programma della giornata prevede anche un concerto della scuola media a indirizzo musicale, il “Basket Freestyle Show” (Dunk Italy Asd). Con la partecipazione del maranese Davide Rizzi, classificatosi al 3° posto dei mondiali di parkour di Tokyo.

La musica della Sette Note Swing Band, il presepe vivente a cura dell’associazione La valigia dei ricordi e lo spettacolo di teatro amatoriale dei Ballicontrà.

Inoltre, un servizio ristorazione a cura dei pubblici esercizi di Marano Vicentino e bevande calde a cura della Casa del giovane.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione italiana progeria Sammy Basso.

Fonte: Comune di Marano Vicentino