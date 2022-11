Travolto dal furgone mentre scarica i bancali: a Villaga muore artigiano 50enne

Poco dopo le 8:00, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in Via san Donato a Villaga per un incidente sul lavoro: deceduto un operaio.

L’uomo era intento a lavorare in un cantiere di un’abitazione quando per cause in corso di accertamento è stato travolto da un furgone che doveva essere scaricato.

I vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza il luogo, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di un artigiano 50enne di origine albanese residente a Castegnero.

Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal per determinare e cause del sinistro.