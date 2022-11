Serie B2 femminile girone D – (3-0) – Nel derby le giovani di Vicenza Volley cedono ad Arzignano

La compagine locale fa valere la sua esperienza e piega le promesse biancorosse nella sfida provinciale

Semaforo rosso nella sfida provinciale contro Arzignano

per le giovani di Vicenza Volley nel probante campionato di serie B2 femminile (girone D).

La squadra di Roberto Caron ha provato a tener testa alle padrone di casa che però hanno fatto valere la maggior esperienza imponendosi con un rotondo 3-0.

“Rispetto al match di sabato scorso contro Team Volley 2007 – commenta coach Caron – al di là del risultato negativo si sono viste cose positive, abbiamo notato atteggiamenti differenti e anche alcuni miglioramenti nella pallavolo espressa. In questo turno abbiamo incontrato una squadra come Arzignano che in questo momento è oggettivamente più forte di noi”.

Sabato alle 21 nella palestra del liceo Quadri di Vicenza le biancorosse sfideranno il Bassano Volley.

ARZIGNANO-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-20, 25-13, 25-17)

ARZIGNANO: Zanni 3, Bauce 5, Fioraso 10, Trevisan 3, Sanvido 7, Nicolato 7, Cracco (L), Gonzato 6, Bocchese 7. N.e.: Zecchin, Pozzan, Oliviero (L). All.: Vicentini

VICENZA VOLLEY: Guastella 5, Voltan 1, Bertollo 4, Andreis 8, Seck 3, Martinez 5, Andreatta (L), Barbera, Kovacevic, Dinelli 2. N.e.: Roviaro, Piovan, Gulino (L). All.: Caron

Vicenza, 15 novembre 2022

Nella foto, un time out di Vicenza Volley in B2

