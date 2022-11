Caritas diocesana rilancia i Sostegni di vicinanza – Giornata mondiale dei poveri

In occasione della sesta Giornata Mondiale dei Poveri

voluta da papa Francesco e che si celebrerà domenica 13 novembre 2022, la diocesi di Vicenza invita a rivolgere lo sguardo in particolare alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Le disuguaglianze sociali e le situazioni di povertà sono infatti ancora evidenti, come conseguenza della pandemia prima e della crisi energetica poi.

“Anche nei nostri quartieri, tra i nostri vicini di casa – ha detto l’amministratore apostolico mons. Beniamino Pizziol – ci possono essere persone che sono costrette a scegliere se pagare una bolletta o acquistare il cibo. Scelte drammatiche, che in ogni caso mettono a rischio la propria salute e quella dei propri figli”.

La Caritas Diocesana e i volontari delle caritas parrocchiali, che in quest’anno hanno osservato un aumento del 7% delle richieste di aiuto da parte di nuove famiglie in povertà, offrono ascolto ed accompagnamento, in una relazione d’aiuto che comunica loro che non sono sole e che la comunità è loro vicina.

A questo calore relazionale, attraverso il progetto “Sostegni di vicinanza” del servizio-segno S.T.R.A.D.E., gestito dall’Associazione Diakonia onlus, si accompagna un contributo economico finalizzato a pagare le bollette delle utenze, ma anche a fornire beni di prima necessità (come alimenti e medicinali) e a contribuire in parte al pagamento delle locazioni per prevenire gli sfratti.

Con un proprio contributo, chiunque

(persona, famiglia, impresa ecc.) potrà quindi essere vicino e di sostegno alle famiglie che nelle nostre città e nei nostri paesi stanno perdendo fiducia verso il futuro, scegliendo di impegnarsi a sostenere economicamente situazioni vicine di difficoltà.

Lo si può fare mediante un’unica erogazione liberale, o con piccoli versamenti per alcuni mesi, secondo la propria disponibilità, attraverso due canali:

Associazione Diakonia onlus – Iban IT77Z0880711802000000051604, presso la Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo (i benefici fiscali sono per tutti).

Associazione Diakonia onlus – versamento sul c/c postale n. 29146784 (i benefici fiscali sono per tutti).

Fondazione Caritas Vicenza – Iban IT41A 05018 11800 0000 1217 3258 – Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza (i benefici fiscali sono solo per redditi d’impresa).

Qualora si scelga di destinare la donazione ad una specifica area della Diocesi, indicare nella causale una delle 14 zone ove sono presenti gli Sportelli S.T.R.A.D.E. (es. SdV per 6 mesi – zona “specificare territorio”): la lista completa degli sportelli è presente all’indirizzo www.caritas.vicenza.it/attivita/area-umana/persone-in-difficolta-economica/

ATTENZIONE:

per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate), si chiede di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore, scrivendo una mail a diakonia@caritas.vicenza.it

I Sostegni di vicinanza, saranno promossi in modo particolare durante tutto il tempo oramai prossimo dell’Avvento oramai, come preparazione al Natale nel segno della condivisione e della solidarietà.

