Giornata delle persone con disabilità a Marano Vicentino

Sabato 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il Comune di Marano Vicentino è impegnato su questo fronte con diverse iniziative. Presso la “Casa di Rosa” – donata da Rosa Sartore, inaugurata la scorsa primavera e ora affidata in comodato all’associazione maranese Gis – prosegue il “Progetto sollievo”, per accogliere durante il giorno giovani con disabilità. Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le capacità relazionali e l’autonomia dei giovani, pensando al loro futuro, e, nello stesso tempo, di dare un aiuto concreto alle famiglie.

In collaborazione con l’associazione A.Gen.Do e il Gis, inoltre, dal 13 al 17 dicembre 2022 sarà allestita la mostra “Il potere della diversità”, a cura del fotografo Vincenzo di Somma. I soci di A.Gen.Do e i loro figli con la sindrome di Down hanno accettato con entusiasmo di posare per lui, come anche gli atleti del Vicenza Calcio amputati e gli atleti del Wheelchair Rugby Vicenza 4 Cats H81 ASD. Gli scatti realizzati dal fotografo sono ora pronti ad allestire una mostra itinerante che possa spostarsi di Comune in Comune per raccontare come ogni tipo di espressione umana sia autenticamente portatrice di valori forti, come il coraggio e l’impegno quotidiano.

Fonte: Comune di Marano Vicentino