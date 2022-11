Gara da archiviare in fretta per i due portacolori della Scuderia di Thiene, Bianco e Sbalchiero entrambi costretti al ritiro già dalle prime battute – GEIDUE: amaro il Città di Bassano

Il Città di Bassano Storico è stato un rally da archiviare in fretta per la GEIDUE asd che nel giro di una sola prova speciale ha visto entrambi gli equipaggi al via alzare bandiera bianca a causa di problemi tecnici.

Partiti con un cauto ottimismo, ma decisi a ben figurare nella gara valevole per il T.R.Z. e per il Trofeo Rally ACI Vicenza, Riccardo Bianco e Matteo Valerio con la Ford Sierra RS Cosworth 4×4 hanno dovuto fare i conti con la malasorte già nel corso della prima prova speciale, imitati poco dopo da Stefano Sbalchiero e Federico Casa e la loro Fiat 127.

Racconta un deluso Bianco: “Abbiamo affrontato il Città di Bassano fiduciosi di fare una buona gara stimolati anche dal ricco elenco degli iscritti, ma la sfortuna si è di nuovo accanita verso la GEIDUE.

Nella parte finale della Valstagna ci siamo accorti che qualcosa non andava e a fine prova ci siamo dovuti fermare a causa della rottura di un tubicino dell’olio della turbina.

Un particolare da una manciata di euro ma che ci ha appiedato senza possibilità d’intervenire vista anche la distanza della zona dove poter fare assistenza.

Mi spiace molto anche per Stefano che nonostante le meticolose attenzioni che riserva alla sua 127 non riesce ad avere le soddisfazioni che meriterebbe: stavolta è stata la temperatura dell’acqua a danneggiare la guarnizione della testa costringendolo ad un altro stop in una stagione da dimenticare in fretta.

Come da archiviare subito è il Città di Bassano Storico 2022: un vero calvario per la GEIDUE”.

Thiene (VI), 1° novembre 2022

Immagine realizzata da Matteo Pittarel