Furti e sicurezza: il Comune di Romano e Carabinieri incontrano i cittadini

Il tema della sicurezza, legato in particolare alla criminalità e al fenomeno dei furti in abitazione, sarà al centro di un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale di Romano d’Ezzelino in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

La serata, fissata per MERCOLEDÌ 16 novembre alle ore 20.00

nella Casa delle associazioni, fornirà l’occasione di affrontare le tematiche dei furti con la presentazione di dati, consigli e suggerimenti per prevenirli e difendersi.

Parteciperanno il Tenente Colonnello Filippo Alessandro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e il Luogotenente Maurizio Dolzan, Comandante della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino.

Durante l’incontro sarà trattato anche il tema del controllo di vicinato, servizio che potrà essere attivato grazie al protocollo d’intesa che il Comune ha sottoscritto con la Prefettura di Vicenza.

«Questo periodo tra autunno e inverno – sottolinea l’assessore alla sicurezza Paolo G. Rossetto – è particolarmente delicato per quanto riguarda i furti in casa. Questa serata di incontro tra la cittadinanza e le Forze dell’Ordine vuole fornire alcune informazioni e indicazioni che possano aiutare la popolazione a prevenire, ove possibile, episodi spiacevoli, ponendo particolare attenzione verso le persone più deboli».

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – aggiunge il sindaco Simone Bontorin – perché solo con una maggiore coscienza collettiva e un’attenzione reciproca potremo sentirci più sicuri come comunità civile. I Carabinieri ci aiuteranno a capire cosa è bene fare e cosa è bene non fare in certe situazioni. Stare attenti vuole dire anche questo».

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Romano d’Ezzelino