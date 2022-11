Finale campionato CSI 2022

Siamo giunti al termine del campionato CSI 2022 che vedrà disputarsi l’ultima tappa tra le vie di Barbarano la prossima domenica 20/11/2022, di seguito tutti le info dell’evento.

Le premiazioni generali del campionato si terranno al Palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo a Vicenza in occasione dell’assemblea del CSI nella giornata dell’ 8/12/2022 a partire dalle ore 9:30.

Verrà tenuto conto dei migliori 3 risultati su 4 prove, le classifiche aggiornate sono disponibili qui

PROGRAMMA

9.00 ritrovo presso la Baita Alpina in centro a Barbarano

Dalle 9:30 alle 11:00 partenze libere

12:15/30 premiazioni

12:30 termine massimo della gara

QUOTE

Previsto un contributo di 5€ per partecipante

Per i non tesserati FISO è richiesta la sottoscrizione della tessera almeno giornaliera per l’assicurazione (il contributo comprende il tesseramento Day Card ludico motorio valido solo il giorno della manifestazione)

I concorrenti agonisti sprovvisti di Si-card possono noleggiarla sul posto

I piccoli gruppi possono richiedere cartine aggiuntive fino a esaurimento.

PERCORSI

BIANCO: 2,0 km, 50m dislivello, 11 punti

2,0 km, 50m dislivello, 11 punti GIALLO: 3,0 km, 70m dislivello, 11 punti

3,0 km, 70m dislivello, 11 punti ROSSO: 4,5 km, 130m dislivello, 15 punti

4,5 km, 130m dislivello, 15 punti NERO: 5,6 km, 160m dislivello, 19 punti

I percorsi sono aperti al traffico veicolare. È pertanto richiesta la massima attenzione al rispetto del codice della strada e di procedere all’attraversamento delle strade sulle strisce pedonali.

INFO TECNICHE

Carta 1:5000 (Bianco/Giallo) 1:7500 (Rosso/Nero). Simbologia ISprOM 2019-2. Aggiornamento 2022.

Sistema di punzonatura Sport-Ident con sistema AIR+ abilitato.

L’evento sarà disponibile su Livelox.