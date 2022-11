Figura, Guignard-Fabbri vittoria e qualificazione alla Finale di Torino!

Si rinnova la festa azzurra sul ghiaccio di Sheffield. Nella terza ed ultima giornata dell’MK John Wilson Trophy, quarta tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura, all’indomani del successo di Daniel Grassl nel settore maschile e del gran secondo posto di Conti-Macii tra le coppie di artistico, l’Italia celebra anche la vittoria di Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza.

A una settimana dall’affermazione nel Grand Prix de France, gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono imposti anche in Gran Bretagna stabilendo tra l’altro il nuovo primato nazionale della danza libera (127.44) oltre a quello del punteggio totale (213.74) e centrando la qualificazione per la Finale del circuito internazionale in programma al Palavela di Torino dall’8 all’11 dicembre.

Alle spalle di Guignard-Fabbri si sono piazzati i britannici Fear-Gibson, secondi con 205.56 punti, e, a completare il podio, i canadesi Lajoie-Lagha, terzi con 198.95 punti.

Grandissima soddisfazione per i quattro volte campioni tricolori, capaci in questa edizione del Grand Prix di chiudere al comando tutti i programmi di gara e di eguagliare proprio la loro allenatrice Barbara Fusar Poli che, nel 1999, insieme a Maurizio Margaglio, si impose in due tappe nel giro di sette giorni.

Ma ad esultare è l’intero movimento azzurro che, per la prima volta nella storia, ha collezionato due successi e tre podi complessivi nella stessa tappa.

Di seguito, la pagina dei risultati.

Charlene Guignard, 33 anni, e Marco Fabbri, 34. Credit: Diego Barbieri