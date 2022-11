Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani e Caldara-Maglio di scena in Giappone – Figura, quattro italiani per l’NHK Trophy

Il Grand Prix di pattinaggio di figura si trasferisce dall’Europa all’Asia. Da venerdì 18 a domenica 20 novembre a Sapporo andrà in scena la quinta e penultima tappa del circuito, appuntamento determinante per le sorti di tanti atleti italiani.

Saranno impegnati nell’NHK Trophy quattro azzurri.

Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) nell’artistico maschile, mentre nelle coppie di artistico saranno di scena Irma Caldara e Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio).

I riflettori saranno puntati soprattutto Matteo Rizzo, reduce dal terzo posto ottenuto a Skate Canada. Servirà un’impresa per provare a strappare la qualificazione alla Finale di Torino, programmata per l’8-11 dicembre. D’altronde nell’Hokkaido la concorrenza sarà estremamente qualificata. In particolare, il giapponese Shoma Uno e il francese Adam Siao Him Fa si annunciano avversari oltremodo ostici, ma non vanno sottovalutati neppure gli altri due padroni di casa Sota Yamamoto e Kazuki Tomono, nonché il sudcoreano Cha Jun-hwan.

Per quanto riguarda Gabriele Frangipani, all’esordio stagionale nel Grand Prix, l’obiettivo può essere quello di accumulare esperienza sui palcoscenici più importanti. Discorso simile per Irma Caldara e Riccardo Maglio, che dopo l’incoraggiante quinto posto raccolto nei giorni scorsi nel “MK John Wilson Trophy” (superando peraltro la barriera dei 160 punti) affronteranno il secondo impegno stagionale nel GP.

Va infine rimarcato come la tappa sarà importante non solo per gli azzurri presenti, bensì anche per coloro i quali non saranno della partita, ma vanno considerati spettatori interessati.

Difatti la gara delle coppie di artistico andrà seguita con grande interesse per capire se gli italiani impegnati negli appuntamenti precedenti potranno qualificarsi alle Finali di Torino.

Questo il programma dell’NHK Trophy 2022.

VENERDI’ 18 NOVEMBRE (Orari italiani)

Ore 4.00 – Corto coppie di artistico

Ore 6.15 – Corto artistico femminile

Ore 8.15 – Rhythm Dance

Ore 11.00 – Corto artistico maschile

SABATO 19 NOVEMBRE (Orari italiani)

Ore 4.00 – Libero coppie di artistico

Ore 5.50 – Libero artistico femminile

Ore 8.50 – Danza libera

Ore 12.30 – Libero artistico maschile

DOMENICA 20 NOVEMBRE (Orari italiani)

Ore 5.20 – Gala

Tutte le gare della tappa giapponese saranno trasmesse in diretta dalla piattaforma digitale D+ e da Rai Sport + HD.

Credit foto: Diego Barbieri)