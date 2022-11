Figura, all’NHK Trophy programma corto complesso per Rizzo e Frangipani

A Sapporo è cominciato l’NHK Trophy, penultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Quattro gli italiani impegnati nel capoluogo dell’Hokkaido; Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) nell’artistico maschile, Irma Caldara e Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio) nelle coppie di artistico. Nella giornata di venerdì 18 novembre, ognuno di loro si è cimentato nel programma corto del rispettivo ambito.

Riflettori puntati soprattutto su Matteo Rizzo, ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Torino dopo il terzo posto di Skate Canada. Il ventiquattrenne di stanza a Bergamo, tradito dal quadruplo toeloop, si è dovuto accontentare della settima posizione con il punteggio di 78.57. Rizzo ha comunque limitato i danni mantenendo il distacco dal secondo posto, necessario per ambire alla Finale dell’8-11 dicembre, nell’ordine dei 13 punti. Servirà un’impresa nel libero di domani, aperto a ogni esito.

Il quadruplo toeloop ha creato grattacapi anche a Gabriele Frangipani che, penalizzato da una caduta, ha archiviato l’esordio stagionale nel Grand Prix con 68.78. Attualmente il ventenne occupa la decima piazza.

Viceversa, la giornata è stata positiva per Irma Caldara e Riccardo Maglio, che occupano attualmente la quarta posizione. Al di là del piazzamento, la coppia di artistico azzurro ha chiuso il programma corto con il punteggio di 58.95, migliorando di 3.25 punti il proprio primato personale, stabilito giustappunto settimana scorsa a Sheffield.

Qui i risultati completi dell’appuntamento.

A seguire, invece, il programma della giornata di domani.

Sabato 19 novembre – (Ora italiana)

Ore 4.05 – Coppie di artistico, programma libero

Ore 5.50 – Artistico femminile, programma libero

Ore 8.50 – Danza, danza libera

Ore 11.31 – Artistico maschile, programma libero

Tutte le gare della tappa giapponese saranno trasmesse in diretta dalla piattaforma digitale D+.

credit foto: Diego Barbieri)