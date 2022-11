Ogni giorno, da sempre, un impegno che pensa al futuro. Anche a Vicenza. Fielmann dona occhiali ai bambini del Villaggio SOS

«Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro», spiega Ivo Andreatta, CEO Fielmann Italia. «Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre».

Come azienda di famiglia, Fielmann

è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.

L’impegno di Fielmann a sostegno del territorio si traduce quindi nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a beneficio del tessuto sociale. L’azienda, infatti, da sempre sostiene l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni, per questo nella città di Vicenza, Fielmann ha abbracciato il progetto di Villaggio SOS, che offre servizi educativo-assistenziali a favore dei minori, donando occhiali ai bambini ospiti della struttura. L’obiettivo dell’iniziativa è prendersi cura delle persone, promuovendo la cura della vista, e soddisfare i bisogni di tutti, donando un importante contributo al benessere visivo dei bambini.

Giulia Rigotti, store manager Fielmann,

ha personalmente effettuato la consulenza ai bambini ospiti del Villaggio, abbracciando in prima persona l’impegno dell’azienda nel creare benefici per le comunità.

«Attraverso il supporto a enti ed associazioni locali, Fielmann vuole far capire cosa siano in grado di generare gli occhiali giusti per ogni persona: la fiducia in sé stessi.

È un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno verso l’empowerment individuale, che promuoviamo quotidianamente attraverso la democratizzazione della visione perfetta come strumento di espressione personale.

La condivisione di valori comuni, il senso di responsabilità per le generazioni a venire, hanno reso questa donazione del tutto naturale. Fielmann riconosce quanto sia essenziale sostenere lo sviluppo dei giovani, desideriamo che questo progetto Fielmann possa essere un’iniziativa concreta di sostenibilità sociale volta a creare beneficio per questa comunità » spiega Giulia Rigotti.

Fielmann pensa ogni anno anche a Comuni, musei e archivi storici con numerose donazioni. Dal 2019 l’azienda ha sostenuto oltre 50 organizzazioni e progetti culturali locali. Per Fielmann, inoltre, lo spirito di squadra è fondamentale. Promuove le attività di associazioni sportive, sponsorizza competizioni ed eventi, finanzia i premi per le gare. Più di 400.000 bambini e giovani giocano e vincono con una maglietta sponsorizzata Fielmann.

Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico.

Eliminando gli intermediari possiamo garantire il miglior prezzo anche dei più grandi marchi internazionali. Con oltre 27 milioni di clienti in 16 paesi d’Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, rendendo gli occhiali di design un accessorio alla portata di tutti.

Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è il nostro obiettivo quotidiano. Gli ottici Fielmann si riconoscono nei clienti, li consigliano come loro stessi vorrebbero essere assistiti, impegnandosi a soddisfare i loro desideri e bisogni, fornendo sempre una soluzione personalizzata, indipendentemente dal prezzo.

Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 10 regioni, superando i 50 store. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

