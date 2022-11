Domani sera all’auditorium di Chiuppano, alle 20.30, con ingresso libero – Fidas ed Aido Chiuppano propongono: “No alla violenza sulle donne”

Fidas ed Aido Chiuppano, con il patrocinio del comune di Chiuppano, si mobilitano in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Domani sera, venerdì 25 novembre, alle ore 20.30, infatti, all’Auditorium Comunale di Chiuppano, in piazza dei Terzi, verrà proposta una serata con protagonista Monica Bassi, socia onoraria del Gruppo Fidas di Chiuppano, che racconterà l’opera che più di tutte descrive un femminicidio, Carmen di Georges Bizet.

Carmen, donna libera e forte, è talmente forte che non teme di affrontare la morte per difendere la sua libertà, infatti, il suo motto è “Libre elle est née et libre elle mourra!”.

Questo è il titolo che Monica Bassi ha scelto per la conferenza con la quale ci racconterà un’opera rivoluzionaria, che da quasi 150 anni appassiona il pubblico di tutto il mondo.

“Sono all’ordine del giorno episodi di violenza e, purtroppo, i femminicidi – commenta la presidente del Gruppo Fidas di Chiuppano, Romilda Dal Pra – anche nel nostro territorio.

Occorre continuare a parlare di questi temi, nella speranza di riuscire a smuovere le coscienze, perché è indispensabile sensibilizzare le persone, specie i giovani, affinché la società evolva in modo civile, ponendo fine a questa tendenza”.

Vicenza, 24 novembre 2022.