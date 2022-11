“Unione e tanto lavoro le nostre basi” – Volley serie A2 femminile girone B, Eugenia Ottino (Anthea Vicenza Volley)

La schiacciatrice piemontese classe 2001

si racconta e inquadra la sfida in arrivo contro il Soverato dell’ex Luca Chiappini

Si avvicina il tempo di nuove sfide per l’Anthea Vicenza Volley, che riparte dopo il turno di riposo osservato nello scorso week end nel girone B di serie A2 femminile.

Domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza la formazione di Ivan Iosi sfiderà il Soverato, formazione calabrese allenata dall’ex Luca Chiappini.

In casa veneta, a fare il punto della situazione è la schiacciatrice Eugenia Ottino, piemontese classe 2001, al suo primo anno in serie A e nella città del Palladio.

Dopo l’impresa contro Messina, era arrivata la resa infrasettimanale a Martignacco (3-0).

“E’ stato uno spunto per lavorare ancor di più su tutti i fondamentali. Venivamo da un periodo molto intenso e dispendioso a livello di energie, complici anche alcuni infortuni. Ci può stare un ko contro una squadra di assoluto livello e abbiamo ricominciato per preparare la sfida molto importante di domenica”.

Forse la sosta è arrivata nel momento migliore in un panorama come questo.

“Ci è servita per ricaricare le pile a livello mentale e staccare qualche giorno per poi tornare in palestra a lavorare duro su ogni aspetto della nostra pallavolo”.

Soverato può essere considerata la sorpresa di questo avvio di stagione, con i suoi 14 punti e il secondo posto in classifica condiviso con altre tre formazioni?

“Sta facendo molto bene e in casa è sempre difficile da battere. Giocheremo però in casa nostra, non ci aspettiamo certo un match rapido e sarà una partita lunga. Lavoriamo ogni giorno per prepararci con l’obiettivo di imporre il nostro gioco”.

Anche l’Anthea Vicenza Volley è stata protagonista di una prima parte di stagione maiuscola, testimoniata dai 10 punti con 4 vittorie in 7 partite.

“Sì, stiamo facendo una bella stagione. Lavoriamo tantissimo in palestra, abbiamo sposato questa filosofia e sappiamo come dia risultati e c’è un bel clima quotidiano tra giocatrici e staff”.

Come ti stai trovando in questa nuova avventura a Vicenza Volley?

“Sono contenta, è il mio primo anno in serie A e cerco di dare il mio contributo alla squadra. Oltre ai buoni risultati collettivi, mi sono tolta qualche soddisfazione a livello personale. Mi piace lavorare in palestra, mi trovo molto bene con tutto il gruppo e lo staff. Sono contenta anche della società e di tutto l’ambiente: di domenica in domenica vediamo sempre più gente al palazzetto a tifare per noi”.

Nelle foto di Antonio Trogu, Eugenia Ottino, schiacciatrice dell’Anthea Vicenza Volley (maglia numero 9)

VICENZA, 30 NOVEMBRE 2022

