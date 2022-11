ESAC, addetto alla vendita 4.0: percorso formativo per disoccupati

E’ un’iniziativa finanziata dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vicenza per favorire l’occupabilità.

Il corso inizia al Centro ESAC Formazione il 16 novembre 2022.

La figura professionale dell’addetto alla vendita è tra le più richieste nel mercato del lavoro poiché viene cercata dall’ampio panorama della distribuzione al dettaglio. Che va dai centri commerciali, supermercati, negozi, fino alle boutique di lusso.

Partendo dalla disponibilità d’offerte di lavoro, Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vicenza ha, quindi, messo a punto uno specifico percorso formativo per persone disoccupate o inoccupate. Il percorso porterà ad avere le competenze richieste per proporsi come candidati al “moderno” ruolo di addetto alla vendita.

Il corso, che si svolgerà dal 16 novembre prossimo al Centro Esac Formazione-Confcommercio Vicenza, si chiama “ADDETTO VENDITA 4.0”.

La scelta del nome non è casuale poiché il programma si ispira non più al commesso tradizionale, ma ad una figura professionale che amplia la propria predisposizione alla vendita con le competenze necessarie per promuovere l’attività, anche attraverso i social, fino a gestire l’intero concept store, ovvero sia il negozio fisico che quello digitale.

Inoltre, poiché ad oggi a chi ricopre questo ruolo viene chiesto di essere un vero e proprio consulente di vendita, capace di comprendere le esigenze del cliente e, in molti casi anticiparle, il percorso formativo comprende elementi di comunicazione con il cliente e di psicologia della vendita.

Il corso per Addetto vendita 4.0

è totalmente finanziato dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vicenza. Il corso ha tra i propri compiti istituzionali anche la promozione a livello locale di iniziative di formazione e qualificazione professionale.

Per i partecipanti, che devono avere tra i requisiti la caratteristica di disoccupati, tutto il percorso formativo che comprende anche 8 di orientamento al lavoro per favorire l’occupabilità, è quindi a costo zero.

Le ore di lezione complessive sono 100 e si concluderanno il 2 dicembre 2022.

Per usufruire di questa opportunità formativa, che permette ottime opportunità occupazionali, gli interessati sono invitati a scrivere a:

entebilaterale@ascom.vi.it o info@esacformazione.it o a consultare il sito esacformazione.it.