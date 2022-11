Domenica 11 dicembre: torna “Natale a Breganze”

Torna anche quest’anno “Natale a Breganze”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco e dalle Botteghe di Breganze del mandamento di Confcommercio di Thiene, con il patrocinio del Comune di Breganze.

Domenica 11 dicembre in piazza Mazzini sarà una giornata speciale per immergersi nel magico spirito delle feste: dal mercatino di Natale con idee regalo, creazioni artigianali e prodotti tipici, a tante attività pensate per grandi, ma soprattutto per i più piccoli.

La Pro Loco e le Botteghe di Breganze offriranno cioccolata calda, vin brulè e dolci per tutti.

Per i bambini la maestra Renata organizzerà laboratori di arte, per aiutarli ad esprimere tutta la loro fantasia. Dal pomeriggio, inoltre, il simpaticissimo clown Genius intratterrà bimbi e adulti con i scherzi e giochi, mentre le talentuose ragazze di Danzaè offriranno uno spettacolo di danza in piazza. Non mancherà la musica: il Coro di Breganze intonerà canti tradizionali e delle feste al mattino, mentre nel pomeriggio si esibiranno i bravissimi alunni dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado di Breganze.

All’imbrunire, quando la luce del giorno inizierà a calare, ci sarà la prima accensione ufficiale delle luci dell’albero di Natale e delle luminarie della piazza, da parte del Sindaco e dei rappresentanti delle Botteghe di Breganze e della Pro Loco.

Ma che festa di Natale sarebbe senza Babbo Natale? Il buon vecchietto dalla barba bianca sarà in piazza, pronto a incontrare i bimbi, magari anche per una foto ricordo: riceverà i loro pensierini e disegni e lascerà loro un piccolo ricordo della giornata.