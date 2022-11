Disturbi del comportamento alimentare: incontro informativo

Questo il tema dell’incontro informativo rivoto a giovani, genitori, insegnati, educatori e allenatori

in programma mercoledì 9 novembre alle 18.30 presso il Faber Box di Schio

Le diagnosi dei disturbi del comportamento alimentare sono in forte e costante aumento e l’Alto Vicentino purtroppo non fa eccezione. Diagnosi che spesso arrivano quando la malattia è già in uno stadio piuttosto avanzato, mentre fondamentale sarebbe la prevenzione e saper riconoscere i primi sintomi per una diagnosi il più possibile precoce.

Con questo obiettivo, l’ULSS 7 Pedemontana,

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Schio e con l’Associazione Midori, organizza un incontro informativo sul tema “Disturbi del comportamento alimentare: conoscere per capire e prevenire”, in programma mercoledì 9 novembre alle 18.30 presso il “Meeting Box” all’interno del Faber Box di Schio (in via Tito Livio 25, piano terra).

Prenderanno parte all’incontro il dott. Tommaso Maniscalco,

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; la dr.ssa Debora Tripodi, responsabile della Neuropsichiatria Infantile del Distretto Alto Vicentino; la dr.ssa Elisa Brazzale, psicologa e psicoterapeuta del Servizio Disturbi del Comportamento Alimentare; Antonella Cornale, presidente dell’Associazione Midori.

Durante l’incontro saranno fornite le principali informazioni utili a comprendere meglio il fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare. Ai possibili percorsi di cura e assistenza, ai pazienti e ai familiari, con una particolare attenzione per i fattori di rischio. Ma anche quelli che possono essere considerati i primi indicatori dello sviluppo della malattia.