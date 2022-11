Dopo aver lasciato la presidenza degli Stati Uniti, Thomas Jefferson compilò la seguente riflessione: «Lo so … che le leggi e le istituzioni devono andare di pari passo con il progresso della mente umana. Man mano che questo diventa più sviluppato, più illuminato, man mano che vengono fatte nuove scoperte, nuove verità divulgate e le maniere e le opinioni cambiano con il mutare delle circostanze, anche le istituzioni devono avanzare e stare al passo con i tempi.» [Thomas Jefferson a Samuel Kercheval, 12 luglio 1816, Scritti, XV, 41] – Disinformazione e propaganda

Tale visione è un anatema per gli attuali partiti politici (tutti) che si arrabattano sulla scena politica di un paese sempre più condizionato da forze economico-politiche esterne. E così la maggior parte degli aderenti a tali partiti rientra senza vergogna nella categoria dei “trafficanti di idee di seconda mano”.

Non bastasse l’informazione politica è spesso trasformata in dezinformacja.

La disinformazione

La finalità precipua della disinformazione è quella di falsare il giudizio allo scopo di fuorviare le decisioni e le azioni della soggetto che è oggetto della disinformazione.

François Géré [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_G%C3%A9r%C3%A9 ], formula una interessante e pregnante analogia paragonando la disinformazione a quei virus informatici che in modo impercettibile modificano i dati iniziali con lo scopo di costruire un’illusione.

In termini generali la disinformazione consiste nella elaborazione deliberata di una informazione falsa, accuratamente mascherata, affinché essa presenti tutte le sembianze di autenticità.

Un esempio di dezinformacja ce lo offre la pandemia da Covid-19.

L’11 ottobre 2022, di fronte alla domanda dell’eurodeputato olandese Rob Ross, la responsabile per i mercati internazionali di Pfizer, Janine Small, è costretta ad ammettere che l’azienda farmaceutica non ha mai testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus.

Non bastasse è utile la lettura del libro di Robert Kennedy Jr. “The Real Anthony Fauci”, che chiude le 896 pagine del suo libro [ una recensione la si può leggere qui: https://comedonchisciotte.org/robert-kennedy-i-vaccini-covid-tony-fauci-e-lincredibile-storia-del-virus-hiv-e-laids/ ] in questo modo:

«Il COVID-19 danneggia meno dell’1% della popolazione, qual è la giustificazione per metterne a rischio il 100%? Dobbiamo riconoscere che questo è un vasto esperimento sociale su tutta l’umanità, con una tecnologia non testata, condotto da spie e generali addestrati principalmente per uccidere e non per salvare vite.» Che cosa potrebbe andare storto?

Mentre a pag. 868 specifica: «Un chiaro obiettivo strategico per Bill Gates e Anthony Fauci era la ripetizione del messaggio che una pandemia globale era inevitabile, che solo i vaccini obbligatori potevano evitare la catastrofe e che sarà necessario l’annullamento dei diritti civili. La cosa più sorprendente è stata la loro capacità di far ripetere a pappagallo tutto ciò ai media globali, in completa contraddizione con tutta la scienza e la storia precedentemente accettate.»

I soggetti che producono il processo disinformativo

sono agevolmente identificabili almeno in linea generale: le istituzioni statali, i partiti politici, le aziende e le società finanziarie, le ong, e in generale chiunque disponga di un credibile potere politico, culturale e sociale, chiunque cioè miri a conservarlo o a incrementarlo.

I bersagli o target della disinformazione includono qualsiasi rivale nella competizione per il conseguimento, mantenimento o l’estensione del potere politico, culturale, sociale ed economico.

Quanto alla contestualizzazione nella quale la dezinformacja viene attuata, questa può essere offensiva o difensiva. Nel caso in cui lo Stato, ad esempio, usi il processo disinformativo nei confronti della società civile questo può diventare legittimo quando ha come suo scopo la necessità di prevalere sul rivale o di conservare e perpetuare la propria egemonia politica.

Democrazia?

«La sovranità appartiene al popolo» recita il Comma 2, dell’Art. 1 della Costituzione. Concetto e parole, come molte altre, della “Costituzione più bella del mondo” (Gulp!) travisati dal sistema dei partiti. Il popolo è un’altra cosa. La sovranità non risiede dove decidiamo noi uomini qualunque.

La sovranità è consentita solo il giorno delle elezioni, ma è limitata alla scelta dei candidati preselezionati dai partiti. E, ironia della sorte, anch’essi godono di una indipendenza limitata considerando che spesso prendono ordini dall’UE, e da altri soggetti politico-economici. La democrazia dovremmo cercarla altrove; ma dove?

La quasi totalità dei politici sono una sorta di sociopatici che ci vogliono far credere che noi siamo degli incapaci assoluti, perché non potremmo vivere senza di loro.

In verità sono loro che non possono vivere senza di noi. Se il paese si separasse tra quelli che producono mentre dall’altra ci si mettesse i politici e i sindacalisti, tutto questo gruppo di parassiti affonderebbe, morirebbe.

Quale democrazia ci hanno finora offerto i nostri “illuminati” rappresentanti?

Hanno vietato la libera gestione il nostro corpo, obbligandoci a terapie mediche e vaccinazioni. L’ultimo pretesto è stato il Covid-19.

Hanno vietato la libertà di movimento, sempre con il pretesto del Covid-19.

Hanno limitato il diritto a intraprendere, ancora con il pretesto del Covid-19.

Hanno emarginato, criminalizzato, insultato chi argomentava in maniera contraria al pensiero mainstream sulla pretesa pandemia da Covid-19.

Hanno limitato il diritto di lavorare.

Hanno escluso la possibilità di difenderci usando armi. Per esempio: Walter Onichini, è stato portato in carcere dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna.Nell’estate del 2013 un ladro entrò nella abitazione di Onichini, [ https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2021/09/ven-Legnaro-sparo-al-ladro-Cassazione-conferma-condanna-Walter-Onichini-entrato-in-carcere-a-Padova-5f48ca34-1f19-4f88-853f-27654bfabf62.html ] egli reagì sparandogli e ferendolo.

Hanno limitato l’uso del nostro denaro

Hanno utilizzato tutti i modi che uno Stato può usare per semplificare la sua attività di espansione arbitraria e di esproprio coatto delle risorse dei cittadini.

Epure le libertà assolute

sono quelle che mai il potere può revocare, qualunque siano le condizioni contingenti. Il modo con cui gli Stati affermano il loro diritto a queste azioni è subdolo, perché è sempre in nome di un bene collettivo superiore. Ma non può esistere un bene collettivo che si fondi sulla negazione del bene individuale.

La libertà di conservare il proprio corpo nel modo ritenuto più opportuno, la libertà di pensare (è assurdo credere che nel proprio intimo uno non pensi quello che vuole), ma di esprimere in pubblico, cioè dire ad altri, quello che si pensa (e in questo rientra la libertà di stampa, di associazione, di manifestazione), così come di manifestare pubblicamente le proprie credenze religiose.

Direttamente connessa alla libertà sul proprio corpo e del proprio pensiero, la proprietà sulle cose, siano esse il risultato di una donazione altrui o di un atto creativo personale, allo stesso modo il diritto di appropriarsi liberamente di qualunque cosa i latini chiamavano “res nullius”, un tronco sul bagnasciuga, il sasso di un fiume, un uccello che entra in casa nostra o nella nostra proprietà.

Più aumenta la spesa pubblica (e le tasse),

più aumentano i poveri. Non succede mai il contrario come fa comodo pensare e dire agli statalisti di sinistra, di destra, di centro, obliqui di qua e di là, in alto o in basso.

Non esistono i soldi pubblici ma solo i soldi dei contribuenti. Dunque, non è mai una buona idea aumentare la spesa dello Stato perché lo Stato non distribuisce tutto quello che preleva. Buona parte di ciò che prende ai contribuenti viene drenata dall’apparato pubblico, dalla burocrazia e non produce ricchezza.

Oltretutto, perché i politici, che spesso non sono mai stati impegnati in un lavoro vero, dovrebbero sapere come spendere quei soldi meglio di chi, quegli stessi soldi, li producono e li guadagnano?

I partiti vivono di propaganda

Lo scopo della propaganda è quello di assoggettare un individuo ad un gruppo, ad una ideologia ricercandone ora l’adesione ora la sua sottomissione intellettuale.

Complessivamente parlando anche la propaganda come la disinformazione è una manovra psicologica organizzata è sviluppata in modo ampio e sistematico. Tuttavia la propaganda veicola, a differenza della disinformazione, una ideologia, una visione del mondo sottolineandone i meriti e la superiorità rispetto alle altre visioni del mondo. Per affermare la sua validità la propaganda non ha alcuna preoccupazione di falsificare i fatti o mescolare il vero con il falso.

All’interno di questa logica perversa e regressiva, il contraddittorio non può essere tollerato e l’unica azione possibile è tacitare chiunque sia percepito come un pericolo per la propria identità contraffatta e malata.

La riformatrice Simone Weil, così elencava,

content/uploads/simone_weil_lectures_on_philosophy_1978.pdf http://againstprofphil.org/wp- ], le caratteristiche dei partiti: «» (dal “Manifesto per la soppressione dei partiti politici” febbraio 1950).

È indispensabile che i cittadini si (ri)approprino degli strumenti di democrazia diretta: referendum deliberativi – e non consultivi – senza quorum, reale esercizio d’iniziativa di leggi e delibere, recall, petizioni e quant’altro affine, quale deterrente all’illimitato potere della partitocrazia.

Si potrà così ottenere l’etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al rapporto mezzi/fini e alle conseguenze. Senza assumere princìpi assoluti, perché l’etica della responsabilità agisce tenendo sempre presenti le conseguenza del suo agire: è proprio guardando a tali conseguenze che essa agisce.

Enzo Trentin