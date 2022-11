Pista Lunga: Davide Ghiotto chiude quinto i 5.000 metri

, CdM Heerenveen

A Heerenveen (Olanda) si è completata anche la giornata intermedia della seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità pista lunga, durante la quale sono scesi sul ghiaccio del “Thialf” sei azzurri, cinque uomini e una donna.

Si è purtroppo interrotta la striscia di podi di Davide Ghiotto sui 5.000 metri.

Il ventottenne delle Fiamme Gialle,

reduce da quattro ingressi consecutivi nella top-3 in gare valevoli per la Coppa del Mondo tra fine stagione 2021-22 e inizio 2022-23, quest’oggi si è dovuto accontentare della quinta posizione con il tempo di 6’13”14, staccato di 3”70 dal terzo (il norvegese Hallgeir Engebråten) e di 8”78 dall’olandese Patrick Roest, vincitore della prova.

David Bosa si è reso protagonista di una solida prestazione sui 500 metri. Il trentenne delle Fiamme Oro, capace di abbattere la barriera dei 35 secondi (34”99), si è attestato al 12° posto, guadagnandosi in scioltezza la permanenza in Division A anche per la prossima tappa.

Nella Division B dei 5.000 metri sono arrivati riscontri incoraggianti da parte di Riccardo Lorello (C.P. Piné) e Daniele Di Stefano (Noale Ice). I due giovani azzurri hanno entrambi migliorato il proprio primato personale, fermando il cronometro rispettivamente in 6’29”67 e 6’30”20. Si sono pertanto classificati al 17° e 19° posto, alle spalle del più navigato compagno di squadra Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), che ha chiuso in 6’27”51, piazzandosi 15°.

Nel settore femminile Laura Peveri, reduce dalla quarta moneta nella mass start di venerdì, si è impegnata nella Division B dei 1.500 metri. La ventunenne delle Fiamme Oro si è collocata in 19a posizione con il tempo di 2’05”12.

Qui i risultati completi delle competizioni.

Questo, invece, il programma della giornata di domenica 20. L’intera tappa di Heerenveen sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma digitale Discovery+.

DOMENICA 20 NOVEMBRE, PROGRAMMA

Ore 9.10: 1.500 metri maschili (Division B)

Ore 10.23: 500 metri femminili (Division B)

Ore 11.09: 3.000 metri femminili (Division B)

Ore 13.30: 1.500 metri maschili (Division A)

Ore 14.10: 500 metri femminili (Division A)

Ore 14.49: 3.000 metri femminili (Division A)

Ore 15.45: Team sprint maschile (Division A)

FOTO (CREDIT: MARTIN DE JONG)