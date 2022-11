È secondo sui 5.000 nella Coppa del Mondo di Stavanger – Pista Lunga, Davide Ghiotto apre col botto.

Alla Sørmarka Arena di Stavanger (Norvegia) si è completata anche la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2022-23 di pattinaggio velocità pista lunga. Il programma odierno ha proposto 1.500 metri e team pursuit femminili, nonché i 500 metri e i 5.000 metri maschili.

Quest’ultima era la competizione più attesa in ottica italiana,

poiché sono scesi sul ghiaccio ben quattro azzurri, compreso Davide Ghiotto, il quale era uno dei principali candidati al podio. Il ventottenne delle Fiamme Gialle ha aperto la sua stagione col botto, fregiandosi della piazza d’onore. Il veneto ha chiuso in 6’21”512, inchinandosi solamente a Patrick Roest (6’20”561). A testimonianza di una prova sopraffina, il fatto che l’azzurro sia l’unico non olandese fra i primi cinque della classifica! Peraltro, Ghiotto è in sequenza aperta di ben quattro podi sui 5.000 metri.

Sempre nella Division A,

Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), si è classificato 13° con il tempo di 6’34”069. Nella Division B va sottolineato come Daniele Di Stefano (Noale Ice) abbia firmato il proprio nuovo primato personale, concludendo la sua prova in 6’40”160. Migliorato, quindi, di 1”6 il precedente record sulla distanza. Il ventitreenne originario del Lazio si è piazzato 19°, appena alle spalle di Riccardo Lorello (C.P. Pinè), 18° con 6’40”130, tempo peraltro vicinissimo al suo personal best.

Restando al settore maschile,

l’Italia incamera anche la buona prestazione di David Bosa, classificatosi terzo nella Division B dei 500 metri. Il trentenne delle Fiamme Oro ha chiuso in 35”401, venendo superato in ambito cadetto solo dall’americano Jordan Stolz (35”022) e dal kazako Yevgeniy Koshkin (35”129). Comunque sia, nel prossimo appuntamento avrà diritto di pattinare nella Division A. Infine fra le ragazze, Laura Peveri (Fiamme Oro) ha archiviato il suo esordio sui 1.500 metri nell’ambito della Coppa del Mondo con un 20° posto in Division A (2’05”816).

Qui i risultati completi delle competizioni.

A seguire, invece, viene ricordato il programma della giornata di domenica 13. L’intera tappa di Stavanger sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma digitale Discovery+.

Domenica 13 novembre, Programma

Ore 10.10: 1.000 metri femminili (Division B)

Ore 11.06: 1.000 metri maschili (Division B)

Ore 13.00: Mass Start femminile (Semifinali)

Ore 13.36: Mass start maschile (Semifinali)

Ore 14.17: 1.000 metri femminili (Division A)

Ore 14.52: 1.000 metri maschili (Division A)

Ore 15.35: Mass Start femminile (Finale)

Ore 15.54: Mass start maschile (Finale)

Davide Ghiotto, 28 anni. Credit: AFLO