Oggi la senatrice del Terzo Polo Daniela Sbrollini è stata eletta vicepresidente della 10a Commissione “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale”. – Daniela Sbrollini eletta vicepresidente della 10a Commissione del Senato

“In seguito alla riduzione dei senatori, così come previsto dalla decisione del Parlamento, sono state accorpate le competenze di alcune commissioni che precedentemente erano divise. Per questo motivo la decima commissione assume un ruolo estremamente importante.

Ci permetterà di occuparci di molte questioni di carattere sociale come la sanità e la previdenza, oltre che di lavori. Per questi motivi avevo accolto con entusiasmo la designazione del mio Gruppo a far parte di questa commissione.

Questo mi permetterà di seguire molte questioni che mi stanno a cuore e che da molti anni hanno caratterizzato il mio impegno politico.

Ora arriva l’elezione a Vicepresidente che mi darà la possibilità di seguire ancora meglio gli argomenti. Il ruolo, che intendo onorare con ancora maggior impegno, mi permetterà di portare all’attenzione del Parlamento le tante tematiche che vengono dal nostro territorio”.

Termina la senatrice: “Non è un mistero che stiamo vivendo un momento di passaggio epocale. il sistema socio sanitario è messo in grande discussione, in alcuni casi è in forte crisi. La carenza del personale è un dato oggettivo, la trasformazione socio economica della Società è un dato di fatto, l’invecchiamento della popolazione chiede servizi nuovi e servizi organizzati in modo diverso.

Saranno tutti i temi sul tavolo di questa legislatura”.

10 novembre 2022