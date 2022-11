Curling, le Nazionali azzurre in Svezia per gli Europei

Si apre venerdì 18 novembre a Oestersund, in Svezia, la 47ª edizione dei Campionati Europei di curling. Sul ghiaccio della Oestersund Arena andrà in scena sia la rassegna continentale maschile che quella femminile, con entrambe le Nazionali italiane al via.

Una competizione che vedrà impegnate dieci formazioni tra gli uomini – Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, ITALIA, Norvegia, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia – così come tra le donne – Danimarca, Germania, Ungheria, ITALIA, Lettonia, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia – per quello che è il primo grande appuntamento della stagione 2022-23 del curling internazionale.

Questi gli atleti azzurri convocati

dal Direttore Tecnico Claudio Pescia e dall’allenatrice del team femminile Violetta Caldart.

Italia maschile: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) e Alberto Pimpini (Aeronautica Militare).

Italia femminile: Stefania Constantini (Fiamme Oro), Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

La manifestazione prenderà il via la sera di venerdì 18 novembre con una prima fase che si concluderà giovedì 24 novembre. In entrambe le gare maschili e femminili, le prime quattro squadre dei due gironi all’italiana avanzeranno fino alle semifinali dove le prime classificate se la vedranno con le quarte classificate mentre l’altra sfida vedrà affrontarsi le seconde e terze classificate.

Gli Europei, come da tradizione,

stabiliranno anche le squadre qualificate per i Mondiali in programma nella seconda parte della stagione. Otto i posti disponibili al maschile, sette al femminile, con le ultime due squadre della Division A che saranno invece retrocesse nella Division B della prossima stagione.

“Arriviamo a questi Europei con una squadra maschile ben preparata grazie ai tanti impegni che hanno anticipato questo appuntamento. Gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane danno speranza e fiducia – spiega il d.t. azzurro Pescia -.

La squadra con il nuovo lead Giovanella ha trovato il suo equilibrio e vedrà Pimpini nel ruolo di alternate. Dopo i due bronzi a Europei e Mondiali nella scorsa stagione, l’obiettivo è centrare un’altra volta il podio sebbene si debba avere grande rispetto in particolare per le tre grandi: Svezia, Scozia e Svizzera. Proveremo anche nuove varianti tattiche per alzare ancora il livello e proseguire nel nostro percorso di crescita“.

Tra le avversarie più temibili proprio la Scozia dello skip Mouat,

campione in carica e argento olimpico, la Svezia, medaglia d’argento agli scorsi Europei e squadra campione olimpica in carica, guidata da Eriksson e la Svizzera dello skip Yannick Schwaller.

Anche al femminile le favorite sono la Scozia, al via con una squadra rinnovata e guidata dalla skip Morrison, le padrone di casa della Svezia, anch’esse con una formazione diversa rispetto al passato, e la Svizzera campione del mondo in carica.

“Alla luce degli ottimi risultati ottenuti nei tornei di preparazione, le ragazze hanno dimostrato di avere le carte in regola per fare bene e cercare di piazzarsi nella prima metà della classifica in questi Europei che sono l’appuntamento clou di questa prima parte di stagione – spiega Violetta Caldart -.

L’obiettivo è consolidare il livello mostrato fino a questo momento e di portare sul ghiaccio un ottimo curling con la grinta che ha sempre caratterizzato questa squadra“.

Di seguito il programma di gare.

In copertina Amos Mosaner, 27 anni. Credit: WCF