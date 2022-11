Seconda giornata consecutiva costellata di vittorie per l’Italia agli Europei di scena a Oestersund, in Svezia. Mentre la Nazionale maschile prosegue il suo cammino ancora senza sconfitte, quella femminile infila invece il terzo successo di fila e sale al 3° posto in classifica dopo quattro incontri. – Curling, Europei di Svezia: un altro tris di vittorie per le Nazionali azzurre

Tra gli uomini la squadra tricolore oggi sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) ha superato senza patemi la Danimarca imponendosi 8-2 in appena sette end. Basta un tempo agli azzurri per scavare il solco: due punti nel primo end, tre nel terzo e altri tre nel quinto con una sola marcatura concessa agli avversari nel secondo. Le due riprese dopo la pausa servono soltanto a fissare il risultato sull’8-2 finale. Italia che resta imbattuta e in testa alla classifica insieme a Scozia e Svizzera mentre domani sono in programma le sfide a Turchia e Germania.

Molto bene anche la Nazionale femminile

guidata dall’allenatrice Violetta Caldart. Impegnate in mattinata contro la Scozia, le azzurre Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti), dopo una prima metà di gara caratterizzata dall’equilibrio con le squadre a riposo sul 4-4, hanno prima realizzato due punti nel sesto end, quindi hanno rubato addirittura tre mani di fila salendo sul 10-4 dopo nove end.

Nella gara serale contro la Lettonia, l’Italia segna due punti nel primo end e il match da lì prosegue nelle tre mani successive con un punto per parte. Dopo l’intervallo le azzurre, in vantaggio 3-2, ripartono con il martello ma le avversarie sono brave a rubare la mano e ribaltare sul 4-3. Arrivano altri due punti tricolori nella settima ripresa con l’ottava che vede Constantini e compagne rubare un’altra mano salendo sul 6-4. Il solo punto concesso alle lettoni nel nono end pone i presupposti per la vittoria azzurra con le ultime due marcature che valgono l’8-5.

In copertina: Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli intente a spazzare dopo il lancio di Stefania Constantini. Credit: WCF