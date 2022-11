Il colorificio Zetagi srl dona 350 alberi alla comunità – Nasce a Creazzo il nuovo “Bosco dei Colori” – “Green Marketing”

Il Colorificio Zetagi,

azienda produttrice di vernici e rivestimenti protettivi per le infrastrutture, donerà 350 alberi al Comune di Creazzo per la creazione di un nuovo bosco nell’area verde di proprietà comunale posta a ridosso dell’area di sgambamento cani di via Brescia lungo il fiume Retrone, che si chiamerà “Bosco dei Colori” in onore dell’azienda sponsor.

La posa delle prime piante verrà effettuata venerdì 18 novembre 2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:00. L’iniziativa cade a ridosso di una data molto importante, il 21 novembre, “Giornata Nazionale dell’Albero”.

La collaborazione nasce dalla volontà del Comune di Creazzo di arricchire la valenza ambientale del proprio territorio con la realizzazione di una nuova area verde boscata, ma nel farlo si è dovuto fare i conti con le difficoltà di bilancio già ben note alle cronache.

Da questi presupposti l’idea di rivolgersi ad un’azienda esperta del settore (Beleafing) per realizzare il bosco urbano e di cercare un supporto finanziario in aziende del territorio sensibili alle tematiche ambientali, dove si è trovata una pronta risposta da parte di Zetagi.

È così nata una collaborazione

con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone che vivono e lavorano nel territorio di Creazzo. Entrambe le aziende sono già impegnate nel campo della sostenibilità e pongono molta attenzione agli impatti dei processi produttivi, per ridurre al minimo le ripercussioni sull’ambiente, per il bene del territorio e delle generazioni future.

Diminuire le emissioni inquinanti e piantare alberi che riescano ad assorbire CO2 e polveri sottili, rendendo l’ambiente più salubre, è un passo importante per dimostrare il forte interesse delle aziende nell’incremento della qualità della vita di lavoratori e cittadini.

Complessivamente i 350 alberi donati (a maturità) potranno assorbire fino a 28 ton di CO2 all’anno!

Le specie selezionate per questo progetto sono in totale 19 di cui 10 specie di arbusti (sanguinella, nocciolo, fusaggine, frangola, ligustro comune e sambuco comune, salice grigio, salice rosso, salice nero, pallon di maggio) e 9 di alberi (acero campestre, carpino bianco, farnia, olmo campestre, salice bianco, ontano nero, pioppo bianco, bagolaro, tiglio selvatico) che insieme contribuiranno ad aumentare e sostenere la biodiversità della nostra città.

Zetagi ha deciso di collaborare con Beleafing

per contribuire alla forestazione diffusa e partecipata delle aree urbane ed extraurbane, rendendo il territorio ancora più verde e resiliente dal punto di vista climatico e ambientale.

La scelta di sponsorizzare la creazione di un bosco nel nostro territorio piuttosto che abbracciare progetti collettivi in aree boschive oltreoceano, è frutto della politica aziendale di Zetagi che riconosce l’importante ruolo sociale che l’impresa ha all’interno della comunità locale.

All’evento parteciperanno anche 3 classi della Scuola Elementare di Creazzo. La partnership infatti pone il focus non solo sui valori ambientali, ma anche su quelli sociali, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Vicenza, 3 novembre 2022