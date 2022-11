Al via dall’istituto comprensivo 3 la nuova distribuzione del manuale di Angelica Montagna – Il libro “Corso di gentilezza” torna tra le classi prime delle scuole statali e paritarie

È iniziata dalle scuole Negri e Pertini la distribuzione del libro “Corso di gentilezza. Buone norme di comportamento”, in arrivo tra i banchi di tutte le classi prime delle primarie statali e paritarie della città.

Gli alunni dell’istituto comprensivo 3 hanno ricevuto l’opera direttamente dall’autrice vicentina Angelica Montagna, alla presenza dell’assessore all’istruzione Cristina Tolio e della dirigente Chiara Segato.

Si tratta della seconda distribuzione,

promossa dall’assessorato all’istruzione, del manuale delle buone maniere firmato da Montagna, già consegnato con successo alle classi prime dello scorso anno scolastico. In totale sono 1200 le copie in distribuzione gratuitamente in questi giorni ai nuovi arrivati di tutti gli istituti comprensivi.

I 23 giovani alunni della Negri e i 52 delle due classi prime della Pertini hanno potuto sperimentare la gentilezza insieme alla scrittrice.

Il libro infatti si presenta come un corso pratico, in 15 capitoli, sulle regole di comportamento da tenere in diverse situazioni, come per esempio a scuola, al supermercato o alle feste di compleanno, e giochi propedeutici da fare in classe per mettere in pratica quanto imparato.

Il testo che porta la prefazione del sociologo Francesco Alberoni è corredato da molte tavole colorate con dei disegni di Simonetta Montagna, raffiguranti i due protagonisti del libro in diverse situazioni.

L’autrice Angelica Montagna è una giornalista vicentina impegnata anche nell’ambito della formazione con corsi di public speaking, business etiquette, team building. Il progetto è sostenuto dal gruppo Unicomm con Famila ed Emisfero.

Vicenza, 29 novembre 2022