Venerdì 11 novembre nella Sala Teatro del Centro Diocesano – Convegno diocesano “Fine vita, oltre la solitudine”

L’attuale dibattito etico giuridico sul fine vita

interpella la società e la comunità ecclesiale nel saper dare risposte credibili su cosa significhi rispettare la dignità della vita anche nelle situazioni di estrema fragilità. La crescente presenza di lungodegenti e malati cronici nelle famiglie interroga le comunità cristiane sulla capacità di saper attivare iniziative pastorali che sappiano aiutare famiglie e malati a non sentirsi soli e abbandonati quando le prove che devono affrontare sembrano superiori alle loro forze.

Nasce da queste considerazioni la serata di approfondimento proposta dalla Diocesi di Vicenza – Servizio per la pastorale della Salute e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Armoldo Onisto.

L’appuntamento è per venerdì 11 novembre alle 20.30 nella Sala Teatro del centro Onisto (ingresso da Viale Rodolfi 14 – Vicenza). Dopo i saluti e l’introduzione di don Giuseppe Pellizzaro (docente di bioetica e direttore del Servizio diocesano per la pastorale della Salute), interverrà portando la propria testimonianza Davide Lago, caregiver che ha assistito il padre con le cure palliative a casa durante il lockdown.

La serata entrerà quindi nel vivo con la relazione del Dr. Pietro Manno,

direttore del centro Cure Palliative dell’Ospedale di Vicenza Ulss 8 Berica e presidente del Comitato di Etica per la Pratica Clinica, a cui è stato chiesto di far intravvedere le possibili integrazioni tra servizi sanitari, sociali e di volontariato per attivare aiuti a famiglie e malati in situazioni critiche.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Vicenza e in differita su Radio Oreb (fm 90.30; radioreb.org) lunedì 14 novembre nella rubrica Spazio diocesi alle 10, 19 e 22).

Per la partecipazione in presenza è preferibile prenotarsi o su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fine-vita-oltre-la-solitudine-423151877657 oppure chiamando l’Ufficio di Coordinamento della Pastorale al numero 0444-226556 o scrivendo a pastorale@diocesi.vicenza.it

NB: visto l’alto numero di iscrizioni già pervenuto la serata si terrà, diversamente da quanto indicato, in Sala Teatro del Centro Diocesano Onisto.

