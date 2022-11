Confcommercio Vicenza: “Maestri” e “Benemeriti” del commercio

DOMENICA 20 NOVEMBRE, CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI MAESTRI E DEI BENEMERITI DEL COMMERCIO

Gli operatori del Terziario riceveranno l’ambito riconoscimento nel corso della tradizionale cerimonia della 50&Più-Confcommercio di Vicenza. Appuntamento al Ridotto del Teatro Comunale, dalle ore 10.45

Domenica 20 novembre 2022, 50&Più – Confcommercio Vicenza

nominerà 39 nuovi “Maestri” del commercio e 7 “Benemeriti del commercio”.

L’assegnazione del titolo di Maestro del commercio e del simbolo che contraddistingue gli anni di lavoro dedicati all’attività – Aquila d’Argento per più di 25 anni, Aquila d’Oro per più di 40 anni, Aquila di Diamante per più di 50 anni – avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, con inizio alle ore 10.45.

Nell’occasione verranno nominati i nuovi Benemeriti del commercio, ovvero coloro che già in passato avevano ricevuto il riconoscimento di Maestro e che, proseguendo nell’attività, hanno superato i 60anni di lavoro.

L’evento, come da tradizione, darà il via alla giornata di festa che 50&Più dedica a tutti i premiati. Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari, i sindaci della provincia e altre autorità, nonché i dirigenti della 50&Più Vicenza e di Confcommercio Vicenza, quale riconoscimento di stima e gratitudine per chi ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro in negozio o in altra attività commerciale, dando un prezioso servizio alla comunità locale e un fattivo contributo all’economia del territorio.

Sarà la relazione di Fiorenzo Marcato, presidente della 50&Più di Vicenza ad aprire la giornata dedicata ai Maestri; seguiranno gli interventi di Giorgio Xoccato, presidente della Camera di Commercio di Vicenza, e di Ernesto Boschiero, direttore della Confcommercio di Vicenza.

Alla cerimonia parteciperà anche Francesco Rucco, presidente Amministrazione Provinciale di Vicenza e sindaco di Vicenza.

La 50&Più è l’associazione degli over 50 della Confcommercio di Vicenza,

che conta in tutta la provincia circa 6 mila iscritti ed è una delle realtà più dinamiche sul fronte della valorizzazione del ruolo attivo degli anziani nella società, attraverso un impegno costante presso le Istituzioni per promuovere la tutela della Terza Età, sia dal punto di vista sociale, sia previdenziale; inoltre, l’Associazione organizza ogni anno un ampio programma di attività culturali, artistiche, sportive, turistiche a favore dei propri associati.

La cerimonia de “Maestri del Commercio è uno dei principali momenti della vita associativa della 50&Più di Vicenza.

Vicenza, 16 novembre 2022