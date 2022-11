Aspetti pratici e normativi. – Confartigianato: autoproduzione e autoconsumo di energia

Lunedì 5 dicembre a Rosà un incontro promosso dal Raggruppamento di Bassano in collaborazione con CAEM e patrocinato dal Comune

Con i costi energetici che rimangono ancora molto elevati rispetto al passato, cittadini e imprese devono sapere individuare, e cogliere, le opportunità offerte per contenere le bollette. Una delle soluzioni è l’autoproduzione e l’autoconsumo a patto di conoscerne gli aspetti normativi e ‘pratici’.

Saranno questi i temi principali dell’incontro

promosso dal Raggruppamento Confartigianato di Bassano del Grappa in collaborazione con il CAEM (Consorzio Acquisti Energia e Multiutility cui aderiscono già 8.000 aziende) e il patrocinio del Comune di Rosà per lunedì 5 dicembre alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune.

“L’incontro rappresenta un’ulteriore occasione di approfondimento che Confartigianato, assieme a CAEM, offre ai propri associati per promuovere strumenti e dare indicazioni rivolte all’efficientamento energetico e alle migliori condizioni di risparmio”, spiega il presidente del Raggruppamento, Sandro Venzo.

Confartigianato Imprese Vicenza già ora supporta i soci nell’affrontare l’emergenza-bollette con una serie di azioni: adesione al CAEM, assistenza per riorganizzare gli orari di lavoro, supporto per il calcolo del credito d’imposta e per il credito dei nuovi impianti di autoproduzione.

Ma il vero punto di svolta potrebbe essere l’autoproduzione e l’avvio di Comunità Energetiche sulle quali Confartigianato Imprese Vicenza sta sviluppando una progettualità specifica.

Comunicato 178 – 30 novembre 2022