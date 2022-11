Città della Speranza e Rotary Club Passport insieme per il Concerto di Natale

Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Città della Speranza – Città della Speranza e Rotary Club Passport insieme per il Concerto di Natale

Città della Speranza e il Rotary Club Passport D.2060

entrano nello spirito natalizio con un concerto di musica classica, durante un pomeriggio dedicato alla beneficienza per festeggiare insieme il Natale a supporto della ricerca oncologica pediatrica.

Il Concerto di Natale si terrà sabato 3 dicembre alle 17 presso il Tempio di San Lorenzo in Piazza San Lorenzo a Vicenza, a partecipazione libera, e tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza.

Ad esibirsi saranno grandi talenti del panorama musicale classico italiano: Enrico Balboni al violino, Antonio Camponogara all’organo, i soprani Paola Burato e Violetta Svatnykh, accompagnati dall’orchestra di fiati “Arrigo Pedrollo Band” di Sovizzo Colle, diretta dal maestro Santino Crivelletto.

Gilberto Padovan, presidente e fondatore del Rotary Club Passport D.2060 dice che «è nello spirito rotariano creare opportunità di aiuto per la comunità. Il programma sarà dedicato alle più belle e armoniose composizioni musicali dedicate al periodo dell’Avvento».

«Ringraziamo il supporto del Rotary Club Passport D.2060 che offrirà al pubblico una serata unica per entrare nel clima delle Feste, e tutti coloro i quali hanno partecipato a questa iniziativa. La ricerca, per fare davvero la differenza ha bisogno del sostegno di tutti e iniziative come queste aiutano a sensibilizzare le persone, perché ogni aiuto è un pezzo importante del nostro percorso a sostegno dei ricercatori e dei loro progetti» commenta Luca Primavera, Amministratore Delegato di Città della Speranza.

Fondazione Città della Speranza

Fondazione Città della Speranza dal 1994 raccoglie fondi privati che destina alla lotta contro le malattie pediatriche. In quasi trent’anni ha investito quasi 90 milioni di euro in attività legate alla cura e alla ricerca nelle patologie infantili, destinando oltre 37,7 milioni di euro alla ricerca scientifica e finanziando oltre 166 progetti di ricerca.

La Fondazione è il principale finanziatore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP), un centro di eccellenza internazionale nella ricerca scientifica sulle patologie gravi dei bambini. Inaugurato nel 2012, è ospitato a Padova nella “Torre della Ricerca”, una struttura di oltre 17.500 mq, di cui 10.000 dedicati esclusivamente alle attività operative in diversi settori.

Attualmente nella Torre svolgono attività 160 persone tra ricercatori e personale di staff dentro IRP ed un altro centinaio in aziende private del settore Life Science. IRP è oggi uno dei più grandi centri d’Europa e attualmente opera in 7 aree specifiche: oncoematologia, trapianto di cellule staminali e terapia genica; medicina rigenerativa; biotecnologie mediche; genetica e malattie rare; immunologia e neuroimmunologia; medicina predittiva e cardiologia sperimentale.

Grazie ad un approccio multidisciplinare, IRP integra competenze in campo biomedico, della bioingegneria, della biochimica e della scienza dei materiali. Fondazione Città della Speranza finanzia annualmente anche le attività di Diagnostica avanzata, di cui la Clinica di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova è centro di riferimento nazionale per la diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi.

Padova, 28 novembre 2022