Chiuppano SP 349: incendio autovettura

Poco prima delle 16:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 349 in via Costo a Chiuppano per l’incendio di un’autovettura.

Il conducente mentre percorreva la strada, ha notato che qualcosa non andava, si è fermato per controllare, mentre l’auto ha preso fuoco.

I pompieri arrivati da Schio con due mezzi hanno spento con la schiuma, l’auto andata irrimediabilmente distrutta.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dell’auto e del posto sono terminate dopo un’ora circa.