Cerimonia per il IV novembre: bus navetta gratuito per Monte Berico

In occasione della cerimonia istituzionale per il IV novembre in programma sul Piazzale della Vittoria a Monte Berico, al fine di favorire la partecipazione alla manifestazione e ridurre il traffico di veicoli di proprietà, per la giornata di venerdì 4 novembre SVT metterà a disposizione un servizio gratuito di bus navetta con collegamenti dal Park Verdi\viale Roma e dal Park Stadio.

Da entrambi i parcheggi sono previste 4 corse ogni 15 minuti tra le 8.45 e le 9.45.

Analogamente, anche per il rientro sono in programma 4 corse ogni 15 minuti tra le 12.00 e le 13.00.