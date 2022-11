Un contest fotografico per testimoniare un valore universale – Si potrà partecipare, a partire dall’8 novembre, postando le proprie foto su Facebook e Instagram e taggando Caritas Diocesana Vicentina #fotografalapace

Caritas Diocesana Vicentina lancia la prima edizione

del contest fotografico #fotografalapace: un concorso a partecipazione gratuita in cui chiunque potrà essere protagonista, con le proprie foto sul tema della pace.

Ogni settimana le foto saranno caricate sui canali ufficiali Instagram e Facebook di Caritas Diocesana Vicentina per essere votate dagli utenti tramite i like.

La foto più votata sarà decretata vincitrice di quella settimana, e contribuirà a creare una galleria fotografica sulla pace che verrà poi pubblicata sui nostri canali social e che sarà oggetto di una mostra.

“Il tema della pace, con le guerre che stanno sconvolgendo l’Ucraina e tante altre aree del mondo, è quanto mai attuale e urgente – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin –.

Con questo contest invitiamo tutti a riflettere, tramite uno scatto fotografico, su quanto sia prezioso questo valore.

E lo facciamo nel periodo prenatalizio, che rappresenta da sempre un tempo in cui celebrare la pace tra tutti i popoli evocata dalla nascita di Gesù”.

Come partecipare e le regole del contest.

Per poter concorrere, ogni partecipante dovrà pubblicare la foto sul proprio profilo, taggando @Caritasvicenza (se pubblicata su Instagram) oppure @Caritasdiocesanavicentina (se pubblicata su Facebook) e utilizzando l’hashtag #fotografalapace.

Le foto potranno essere postate dalle 12 di martedì 8 novembre 2022 fino alle 12 del 20 dicembre 2022.

Ogni settimana, alle 12 del martedì, le foto postate nei sette giorni precedenti verranno condivise attraverso le stories dei canali ufficiali Instagram e Facebook di Caritas Diocesana Vicentina.

Ogni foto presente nelle stories potrà quindi essere votata dai follower delle pagine attraverso i like.

Al termine delle votazioni (ore 11 del giorno dopo, mercoledì) la foto con il più alto numero di voti (sommati tra Facebook e Instagram) sarà quella eletta come vincitrice della settimana.

Dopo il 20 dicembre 2022, le foto di ogni settimana che avranno ricevuto più like, verranno pubblicate in una gallery sui canali Instagram e Facebook di Caritas Diocesana Vicentina e saranno oggetto di una mostra la cui sede e le cui date saranno comunicate in un secondo momento.

Con la pubblicazione dei contenuti con i tag ufficiali dei canali ufficiali di Caritas Diocesana Vicentina e con l’hashtag #fotografalapace si autorizza Caritas Diocesana Vicentina alla ricondivisione delle stesse sulle sue pagine Facebook e Instagram e, in caso di vittoria, la stampa delle stesse ai fini della realizzazione della mostra.

Non saranno prese in alcun modo in considerazione, ai fini del contest, le foto che ritraggano volti riconoscibili o che contengano messaggi a carattere pubblicitario o contenuti offensivi.

si riserva inoltre il completo diritto di non ricondividere i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright.

Con l’invio del contenuto, infatti, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa, garantendo: l’originalità dello stesso e la non violazione dei diritti d’autore; di essere a conoscenza e di accettare che i contributi inviati ai fini della partecipazione al concorso saranno utilizzati e diffusi sui canali social di Caritas Diocesana Vicentina e, in caso di vittoria, tramite la mostra dedicata e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico.

Vicenza, 4 novembre 2022.