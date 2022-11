La mostra al Museo civico verso quota 10.000 visitatori – In visita a Bassano, da New York, anche Xavier F. Salomon – Io Canova. Genio Europeo

Grande successo di pubblico anche nell’ultimo fine settimana per la mostra “Io, Canova. Genio Europeo”, che della sua apertura ad oggi ha sfiorato le 10.000 presenze.

Sabato pomeriggio,

tra i visitatori, anche un ospite di assoluto rilievo, Xavier F. Salomon, Deputy Director and Peter Jay Sharp Chief Curator della The Frick Collection di New York, che ha curato, assieme a Mario Guderzo e Guido Beltramini, la mostra dedicata a Canova e George Washington che si è tenuta a New York e Possagno.

“La mostra approfondisce tematiche della vita e opera di Canova facendoci anche scoprire lati che si conoscevano meno. – ha commentato l’esperto, al termine della visita -.

È una mostra su Canova artista e Canova uomo. Ma anche una esposizione con opere importanti, pezzi mai visti e assoluti capolavori. Per me è stato molto emozionante vedere la scultura di Leopoldina Esterhazy a Bassano”.

“Accogliamo con soddisfazione i dati registrati in queste prime settimane – commenta il Sindaco Elena Pavan – che ci auguriamo proseguano con entusiasmo crescente.

Sappiamo che il passaparola è fondamentale per la buona riuscita di questi eventi e i commenti che ci giungono finora sono entusiasti. Si avvicina il Natale e sono certa che la nostra città rappresenterà per molti visitatori un luogo da non perdere”.

Proseguono anche questa settimana le conferenze del ciclo Arti sorelle. Canova tra arte, musica e letteratura: giovedì 17 novembre, alle 17.30, in sala Chilesotti è in programma una conferenza dedicata a “La musica al tempo di Canova” tenuta da Giovanni Bietti, musicologo di Radio Rai.

L’incontro si svolge in presenza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, ma è anche possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube dei Musei civici.

Bassano del Grappa, 15 novembre 2022