Caldogno: inaugurate le panchine viola della gentilezza alle scuole primarie

I bambini delle scuole primarie di Caldogno e Rettorgole d’ora in poi avranno a disposizione le speciali panchine viola della gentilezza.

Le panchine viola, le hanno consegnate e presentate agli alunni il dirigente scolastico Agostino Masolo, il sindaco Nicola Ferronato. L’assessore all’istruzione e alla gentilezza Rita Franco e l’assessore alle politiche giovanili e all’ecologia Paolo Meda.

Ora ogni alunno potrà personalizzare la panchina aggiungendo una frase, un aforisma, un disegno o un simbolo sulla gentilezza.

«La panchina viola deve essere vissuta dai bambini come uno spazio che li stimoli alla cortesia, alla socializzazione e all’alleanza e per questo è importante che la sentano come loro, come un oggetto gentile che li rappresenta – ha spiegato l’assessore Franco -. Abbiamo voluto creare a scuola un vero e proprio luogo della gentilezza che contribuisca ad incoraggiarne la pratica quotidiana».

Nella stessa mattinata, agli alunni delle classi prime sono state consegnate le borracce offerte da ViAcqua,

rinnovando una consuetudine che ormai da un paio d’anni vede il Comune e le scuole di Caldogno attivi nell’impegno della riduzione dell’utilizzo della plastica, in particolare degli oggetti “usa e getta”: «Questa borraccia è un regalo per gli alunni e per l’ambiente – ha sottolineato l’assessore Paolo Meda -. Usandola si ridurrà il consumo di plastica e si userà l’acqua del rubinetto che è buona, sana e controllata».