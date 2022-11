Il gruppo amplia ulteriormente la propria offerta nelle lavorazioni meccaniche – C2Mac Group acquisisce il 100% di Tecnomeccanica

Il Presidente Dario Ivaldi: “Un’operazione altamente strategica che ci consente di aggiungere l’assemblaggio alla nostra catena del valore”

C2Mac Group S.p.A.,

controllata da Fondo Italiano d’Investimento SGR e gruppo leader a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per l’industria oleodinamica, acquisisce il 100% di Tecnomeccanica S.r.l., azienda mantovana specializzata in lavorazioni meccaniche industriali ed assemblaggi di alta precisione.

Con questa operazione il Gruppo prosegue la propria crescita nel settore delle lavorazioni meccaniche ed amplia ulteriormente l’offerta commerciale a servizio dei propri clienti, principalmente gruppi industriali del settore oleodinamico, italiani ed esteri.

Nata nel 1980 a Volta Mantovana (MN), Tecnomeccanica è un’azienda che si contraddistingue per la qualità della propria offerta, basata sulla lavorazione e l’assemblaggio di pezzi di meccanica industriale.

Nel dettaglio esegue torniture, fresature, forature e alesature, con un costante controllo della qualità di ogni processo produttivo.

Attualmente dispone di 40 macchine a controllo numerico di eccellenza, che permettono di lavorare vari materiali tra i quali ghise alto legate, alluminio e acciaio. In aggiunta, nella propria sede, la società dispone anche di un’innovativa area di assemblaggio e montaggio con camera grigia.

“Sono fiero di questa acquisizione altamente strategica,

realizzata grazie al supporto di Fondo Italiano d’Investimento”afferma Dario Ivaldi, Presidente del Gruppo C2Mac, “Tecnomeccanica è un’azienda d’eccellenza, che va ad aumentare l’offerta di C2Mac, aggiungendo l’assemblaggio alla nostra catena del valore, e così ad incrementare la disponibilità di lavorazioni meccaniche del nostro Gruppo.

Il nostro obiettivo è quello di confermarci sempre di più quale punto di riferimento per quei gruppi industriali che richiedono un prodotto completo, mettendoli nelle condizioni di interfacciarsi con un unico soggetto”.

Aldo Di Bernardo, Senior Partner di Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (“FICC”) commenta: “Fondo Italiano d’Investimento, tramite il fondo FICC, è orgoglioso di proseguire nel percorso di consolidamento della filiera oleodinamica in Italia, settore industriale di eccellenza riconosciuto a livello mondiale.

C2Mac è divenuta una piattaforma solida in grado di attrarre nel proprio progetto società eccellenti, dando ulteriore dimostrazione dei benefici industriali derivanti da un percorso di integrazione verticale ed orizzontale di filiera”.

C2Mac Group prevede di chiudere l’esercizio 2022

con un fatturato pari a circa 200 milioni di euro. Per effetto dell’acquisizione di Tecnomeccanica, il fatturato derivante dalle lavorazioni meccaniche di C2Mac Group raggiunge circa il 10% del giro d’affari totale.

L’operazione, allo stesso tempo, consente al Gruppo di poter pianificare la crescita della divisione Machining con maggiore visibilità e capacità di attrarre risorse manageriali di qualità.

Controllata da Fondo Italiano d’Investimento SGR dal 2019, C2Mac segna con Tecnomeccanica la sua ottava acquisizione negli ultimi 3 anni e conta, attualmente, 10 stabilimenti produttivi (tra i quali uno in Francia), ciascuno con le proprie specializzazioni, che impiegano complessivamente circa 1.000 persone.

C2Mac è stata assistita da Adacta Tax&Legal e Adacta Advisory. Tecnomeccanica è stata assistita da Carlo Conti nel ruolo di financial advisor, dallo Studio Adamo per gli aspetti legali e dallo Studio Austoni-Pizzetti per gli aspetti societari e fiscali.

Montorso Vicentino, 15 Novembre 2022

Profilo C2Mac Group



Il Gruppo C2Mac è una delle poche realtà europee in grado di offrire l’intera catena del valore in termini di processi di fusione e lavorazione di componenti complesse dedicate ai mercati dell’oleodinamica e meccanica di precisione.

Dalle Fusioni alle Lavorazioni Meccaniche (Casting to Machining) vuole evidenziare il percorso di crescita strategico del Gruppo. L’aggregazione di selezionate eccellenze nazionali e internazionali facilita lo sviluppo tecnologico e la crescita strutturale, offrendo significative opportunità occupazionali.

Mantenendo i marchi caratteristici di ciascuna società consolidata, C2Mac Group, grazie al supporto di Fondo Italiano d’Investimento SGR, proseguirà il processo di aggregazione di aziende di eccellenza, specializzate nei processi di fusione e lavorazioni meccaniche di precisione di componenti per il settore oleodinamico, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership a livello internazionale.

C2Mac è ad oggi un Gruppo in grado di offrire una capacità produttiva annua di 75.000 tonnellate di ghisa e oltre 400.000 ore di lavorazioni meccaniche attraverso 10 unità operative.

Fanno parte della Divisione Casting di C2Mac le società Fonderie di Montorso (Montorso Vicentino), Fondmatic Hydraulic Casting (Crevalcore), Fonderia Scaranello (Rovigo), Fonderia Perucchini (Omegna), Grandry Technicast (Sablé-sur-Sarthe, Francia).

La Divisione Machining del Gruppo annovera invece: Scaranello Precision Seals (Rovigo), Nuova Torneria Zanotti (Castel S.Pietro Terme), Fondmatic Hydraulic Machining (Crevalcore – Bologna e Rolo – Reggio Emilia) e Tecnomeccanica (Volta Mantovana).

Profilo Tecnomeccanica



Nata nel 1980 a Volta Mantovana (MN) e gestita da Giuliano Giubelli, Giuseppe Corradini e Giacomo Tibaldi, la società lavora nel settore della meccanica di alta precisione da più di 40 anni.

Produce, lavora e assembla pezzi di meccanica industriale, eseguendo torniture, fresature, forature e alesature, con un costante controllo della qualità di ogni processo produttivo.

Grazie alle 40 macchine a controllo numerico disposte nei 4000 metri quadrati di superficie aziendale, offre soluzioni differenti per ogni tipologia di lavorazione: fresatura con macchine CNC-CDL e torneria con macchine CNC, produzioni in serie da barra o da stampi, costruzione prototipi, lavorazioni a disegno, controllo e collaudo dei pezzi prodotti, montaggio e assemblaggio.