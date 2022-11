Brendola ospita l’ultimo appuntamento dell’Ottobre Rosa dell’Andos

L’Ottobre Rosa si avvia alla conclusione.

La rassegna dedicata alla prevenzione della salute della donna, promossa dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, sta per fare tappa a Brendola con una serata dedicata alla nutrizione che vede il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per mercoledì 23 novembre, alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio. Il dottor Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss 8 Berica, terrà un incontro dal titolo “Mangiare bene per vivere sani”, in cui spiegherà quale sia l’alimentazione da preferire durante e dopo la malattia oncologica. L’ingresso è libero.

Quest’anno l’Ottobre Rosa ha visto oltre trenta appuntamenti in calendario, che hanno coinvolto 13 Comuni afferenti all’Ulss 8 Berica, alcuni dei quali realizzati anche con la collaborazione degli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza e della Lilt Sezione Provinciale di Vicenza. Si è spaziato dalle serate informative agli open day, dalle passeggiate in rosa alle biciclettate, dalle cene di gala alla musica, dal teatro alla fotografia, passando per un simposio internazionale di danza.