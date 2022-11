Sabato 12 novembre alle 20 a Montegalda (Vicenza), menu a base di carne magra abbinato ai vini italiani per un viaggio nella nostra penisola all’insegna del gusto – Aspettando “Degustando”: la Cena del Cinghiale a Borgo Feriani

In attesa dell’evento “Degustando”

(una rassegna di degustazioni nelle Dimore Amiche del Veneto in collaborazione con importanti cantine che si terrà a ridosso del Vinitaly), sabato 12 novembre alle 20 la Dimora Amica Villa Feriani di Montegalda, Vicenza, offrirà l’occasione di gustare un menù a base di carne magra e sana, che unisce il sapore della carne suina nera a quello della cacciagione selvatica.

Il menu verrà abbinato ad una selezione di vini di alta qualità dell’Enoteca Macrì per esaltare i sapori delle pietanze. Macrì proporrà un viaggio all’insegna del gusto in Italia, dall’Oltrepò Pavese, in Lombardia, alla Toscana, con il Morellino di Scansano; dal Piemonte, con il Barbera d’Asti, fino al ritorno a “casa”, a Vicenza, con il Recioto di Gambellara.

Villa Feriani è una villa di metà Seicento che sorge all’interno di un suggestivo borgo, vicino al centro abitato di Colzé di Montegalda, ed è la casa di Giulia e Giovanni. Giulia e Giovanni, insieme alla famiglia, si dedicano con amore all’azienda agricola circostante, coltivando la terra e allevando gli animali con naturalezza e rispetto: è questo il valore assoluto che si ritrova poi nei loro prodotti fatti in casa e a mano, come insaccati e verdure sott’olio, senza conservanti e additivi chimici.

Il Menu della Cena del Cinghiale

Sabato 12 novembre alle 20 a Borgo Feriani via Boschi, 4, Montegalda (Vicenza)

Antipasto della casa con calice di Oltrepò Pavese Brut Metodo Classico – Monsupello

Tagliatelle con ragù di cinghiale con calice di Morellino di Scansano – Val delle Rose

Cinghiale in umido al ribes rosso con polenta con calice di Barbera d’Asti – Valle Asinari

Biscotti con zabaione o Pie di limone con calice di Recioto di Gambellara spumante Soelio-Cavazza

Il costo è di 55 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria: info@villaferiani.it o .

Vicenza, 8 novembre 2022