Biblioteca di Thiene: TUROLDO In cammino verso l’altro

La poesia e il messaggio di p. D. M. TUROLDO in una serata di musica e parole in Biblioteca

Radicate Modernità in collaborazione con il Comune presenta venerdì 18 novembre 2022 alle ore 20.45 nella sala al terzo piano della Biblioteca Civica di Thiene, in via Corradini, 89, l’evento TUROLDO In cammino verso l’altro.

Spettacolo teatrale/musicale con Davide Peron ed Eleonora Fontana, con adattamento e regia di Eleonora Fontana, musiche di Davide Peron e costumi di Sartoria Cristin.

Spiega l’assessora alla Cultura e Biblioteca, Ludovica Sartore:

«Siamo ben lieti di ospitare a Thiene la poesia e il messaggio profondo di p. David Maria Turoldo in una serata ricca di emozioni e di significati. Il nome del grande poeta friulano è in qualche modo legato alla nostra Città, che ebbe l’onore di accoglierlo due volte in occasione del Premio Nazionale di Poesia “Città di Thiene”: p. Turoldo venne, infatti, nella nostra Città nel 1988 in qualità di componente della Giuria e poi, nel 1990, allorquando gli fu affidata la Presidenza della Giuria stessa. Ringrazio, in particolare, il gruppo di volontarie che ha proposto all’Assessorato l’evento e invito la Cittadinanza a non perdere questo appuntamento e a partecipare numerosa».

La serata nasce, infatti, da una proposta del gruppo di volontarie Cultura al femminile in ricordo di Francesca Primon.

Si legge nelle note: “Il cammino è la via.

Lungo la strada sono molte le vite che si incontrano. Sguardi nuovi verso qualcosa di diverso che però ci affascina, ci incuriosisce; e avere al proprio fianco Dio, come compagno di viaggio, rende tutto più speciale, unico.

Turoldo dice:

“Sbagliarsi su Dio è un dramma, è la cosa peggiore che possa capitarci, perché poi ci sbagliamo sul mondo, sulla storia, sull’uomo, su noi stessi. Sbagliamo la vita.” E il Dio di cui ci racconta Turoldo non è mai il Dio della guerra, il Dio della rappresaglia, del potere, ma solo il Dio della pace.

Il vero santuario è la cella del cuore, dove si trova Dio, dove si incontra l’altro. Un reading teatrale-musicale che racconta la bellezza del cammino come fonte di ricchezza, dove l’incontro con l’altro genera nuova vita, dove l’amore è la risposta, narrato attraverso le parole e i versi poetici di Padre David Maria Turoldo.

Un’ora in cui la musica composta appositamente per la performance, non accompagna solo la narrazione, ma diventa parte pregnante del tutto. In scena ci saranno un’attrice e un cantautore che tra recitazione e brani musicali, riporteranno il pensiero di Turoldo in modo semplice, umile, ma efficace, dritto al cuore dello spettatore.

Un messaggio di conversione, di bisogno di aprirsi all’altro, di vedere l’incontro come fonte di crescita, come possibilità di aprire la mente e la coscienza perché come dice Padre Turoldo “bisogna tornare bambini: i fanciulli non tengono conto delle distinzioni di classe e di casta”.

Imparare ad apprezzare ciò che troviamo lungo la via, riempirsi gli occhi di bellezza senza stupore, esserne grati e non smettere mai di cercare il bene. Che sia un cammino di fede o di vita, sia esso in ogni caso ricco di meraviglia e non di cattiveria o bisogno di sopraffazione”.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica al n. 0445.804945

Fonte: Comune di Thiene