Bamburger Vicenza: concerto live acustico rock

Evento ACE+ LAURA ALBIERO – venerdì prossimo 25/11/2022 h 19 – Bamburger Vicenza

https://www.facebook.com/events/835274997604482

LAURA ALBIERO – Voce

Laura Albiero, cantante autodidatta prima e poi allieva di The Hub Academy, cresce musicalmente con il rock della fine degli anni 90, soprattutto con la musica degli Skunk Anansie.

E’ nel 2013, durante uno dei London Music Weekend che The Hub Academy organizza a Londra che conosce di persona Ace e Mark Richardson (chitarrista e batterista degli Skunk Anansie) dei quali, durante gli anni, diventa oltre che fan anche grande amica.

Inizia in questo modo la collaborazione con Ace, con il quale, quando è in Italia per tenere masterclass e workshop duetta in acustico e con full band nei locali del Nord Italia.

ACE – Chitarra

Ace ( Martin Kent ) è un chitarrista rock inglese di fama internazionale, dal 1994 chitarrista, componente e co-fondatore del gruppo Brit Rock Skunk Anansie.

All’attività di studio e live abbina quella didattica di insegnamento della chitarra elettrica sia in Inghilterra ( presso The Ace Guitar Academy ) che all’estero, specialmente in Italia, presso The Hub Academy di Trissino (Vi), dove quasi ogni anno tiene masterclass, seminari e workshops.

Bamburger Vicenza

Contrà Cantarane, 15 – 36100 Vicenza (Vi)

email: bamburger.it@gmail.com – www.bamburger.it