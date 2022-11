LAV Bassano . Una storia a lieto fine – Salva la nidiata di balestrucci a Sandrigo

In Primavera, compaiono rondini e balestrucci, ma ora che essi sono volati a sud, vi raccontiamo una storia a lieto fine dei nostri borghi

Sui tetti dell’ex albergo Vittoria di Sandrigo (VI) è presente da molti anni una colonia di balestrucci, tanto attesi dal vicinato, ma già messi in serio pericolo negli anni scorsi quando numerosi nidi furono distrutti.

Nei mesi scorsi, la LAV Sede di Bassano, ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino preoccupato, perché c’era un progetto di ristrutturazione del citato albergo Vittoria e i lavori sarebbero partiti entro breve tempo , proprio in piena nidificazione dei balestrucci. Sarebbe stata la fine di questa colonia storica.

La LAV si è messa subito in contattato con l’Amministrazione Comunale di Sandrigo e il responsabile dei lavori dello stabile per poter salvare questi animali in cova.

Esiste la Legge n° 157, che protegge questi uccelli, ormai in via di estinzione, la quale vieta la distruzione dei nidi mentre gli uccelli si stanno riproducendo.

La lieta notizia è che l’Ufficio Edilizia dell’Amministrazione Comunale e l’Architetto dell’impresa edile sono stati molto disponibili nel rispettare la Legge che tutela rondini e balestrucci, e siccome si tratta di una scelta non scontata, per questo sono doverosi i nostri ringraziamenti.

Grazie a queste sensibilità è stato possibile proteggere volatili in un momento delicato della riproduzione fino al momento della migrazione verso l’Africa.

Ora, la LAV ha proposto all’Amministrazione Comunale di Sandrigo di recepire la Legge Nazionale n°157 con una Norma Comunale che regolamenti i cantieri sia per la protezione dei periodi di nidificazione sia che preveda di rimettere nidi artificiali (reperibili in commercio) o preparare adeguate sporgenze, rugosità ect, presso gli immobili ristrutturati, laddove esistevano in precedenza nidi naturali. In questo modo gli uccelli migratori che tornano qui da noi, ritroveranno la loro casa, grazie alla loro straordinaria dote di orientamento

Direttivo della LAV di Bassano

